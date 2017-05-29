HTC Yeni Sanal Gerçeklik Gözlüğünü: “Link”i Duyurdu!

Japonya için çıkarıldığı duyurulan ve HTC’nin yeni telefonu: HTC U11 ile uyumlu olan sanal gerçeklik gözlüğü “Link” alışılmışın dışında.

Teknoloji devi HTC’nin sanal gerçeklik gözlüklerinin ne kadar kaliteli olduğunu, bizlere sunulan özelliklerinden ve satış fiyatlarından biliyoruz. Japonya’da satışa sunulacak olan HTC Link adındaki sanal gerçeklik gözlüğünü duyuran HTC, yeni gözlüğünün son çıkarttığı akıllı telefonu olan HTC U11 ile çalışacağını söyledi.





Bizlere tam 6 derece (6DOF) hareket özgürlüğü sunan “HTC Link”, bu zamana kadar piyasaya satışa sunulmuş tüm sanal gerçeklik gözlüklerinin en iyisi olacağını söylüyor. Teknik özelliklerine değinecek olursak; USB-C ile bağlantı sağlanılacak olan yeni “Link”, iki adet 3.6 inch 1080 x 1200 çözünürlüklü 90 Hz LCD ekranlara sahip olacak. Ayıca ekstra kamera sensörü ile hareketlerinizin kontrolleri sağlanması ve bunların ışıklandırmalara sahip olması Sony’nin VR gözlüğüne de benzetilebilir. Ancak dediğimiz gibi, bu devasa sanal gerçeklik gözlüğü sadece Japonya’da satılacak ve herhangi bir nedeni şuanlık açıklanmıyor.