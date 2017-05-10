HTC U Play ve HTC U Ultra modelleriyle bu yılın başında akıllı telefon dünyasına sesli bir giriş yapan HTC, ne yazık ki yükselişe geçemedi.

Son birkaç yıldır akıllı telefon pazarında beklediği başarıyı elde edemediği için zor zamanlar geçiren HTC, bu yılın başlarında daha önceki bazı modellerine kıyasla daha yüksek satış rakamlarına ulaşması beklenen akıllı telefonları HTC U Play ve HTC U Ultra'yı tanıtmıştı. Ne yazık ki bu telefonlar HTC'yi düşüşten kurtarmaya yetmedi.

HTC tarafından yapılan açıklamaya göre şirket nisan ayında 156 milyon dolar kâr ederken 2017'nin ilk çeyreğini ve nisan ayını yaklaşık 600 milyon dolar gelirle kapattı. Bu gelirler HTC için bir önceki yılın aynı dönemine göre %6.45'lik bir düşüşü simgeliyor. Kısacası, HTC U serisi de henüz HTC'ye yaramadı.

Açıkçası bir süredir HTC ne kadar çabalasa da tüketici tarafında bir şekilde yoğun talep görecek bir akıllı telefonla karşımıza çıkamıyor, buna bağlı olarak da ciddi bir gelir kaybı yaşıyor. Öte yandan hala hiçbir şey bitmiş değil. HTC, bu kez Snapdragon 835 ile gelmesini beklediğimiz HTC U 11 amiral gemisini 16 Mayıs 2017 tarihinde tüm dünyaya duyurarak rakiplerinin karşısına çıkıp "Bu savaşta ben de varım!" diyecek. HTC'nin gidişatını hep birlikte ilerleyen dönemlerde göreceğiz.