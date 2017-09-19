HTC Yetkilisinden Mesaj: 3 Yeni Akıllı Telefon Yolda

HTC'nin bu yılın başında yaptığı açıklamayla aşağı yukarı belli olan telefon çıkarma takvimi, şirketten bir yetkilinin açıklamasıyla ortaya çıktı. 3 yeni akıllı telefon bu yıl bitmeden tanıtılacak.

2017 yılı başında HTC yetkilileri, Tayvan merkezli firmanın bu yıl en fazla 6-7 akıllı telefon çıkaracağını söylemişti. Bugün HTC topluluğu üyesi ve Twitter kullanıcısı Corn Chen 2017'nin sonuna kadar çıkarılacak HTC akıllı telefonlarının kod adlarını paylaştı.

Ocean Master, Ocean Harmony ve Ocean Lite kod adlarına sahip olacak üç model beklediğimiz HTC, üç modelden ikisinde 6 inçlik ekranlar kullanırken bir tanesinde 5.2 inçlik ekran kullanacak.

Chen'e göre Ocean Master 6 inçlik ekranla ve önde 8 arkada 12 MP olmak üzere kameralarla gelecek. İki farklı hafıza seçeneği olacak olan Master, alt modelinde 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolamayı birleştirirken diğer modelinde 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolamayı getirecek.

Ocean Lite ve Harmony modelleri sadece tek bir modele sahip olacak ve her ikisi de 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolamayla gelecek. Donanımsal olarak neredeyse aynı olması beklenen iki cihazdan Lite 5.2 inç ekranla gelecekken Harmony 6 inçlik ekranla gelecek. Ocean Master ve Lite Kasım ayında muhtemelen tanıtılacakken Harmony yılın son ayında, Aralık'ta tanıtılacak.