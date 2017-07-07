HTC'yi Zarar Etmekten U11 Kurtarıyor!

Son yıllarda işleri hiç de iyi gitmeyen, hatta akıllı telefon sektörünü bırakacağı bile düşünülen HTC, 2017 model amiral gemisiyle bu talihsizlikleri aşıyor gibi.

Akıllı telefon sektörüne metal yekpare gövdeyi ve kaliteli yapıyı getiren HTC, son yıllarda istikrarlı bir şekilde zarar ediyor ve küçülüyordu.

2017 yılının en başarılı telefonları arasında gösterilen HTC U11, şüphesiz firmasına büyük katkılar sağladı. Haziran ayında geçtiğimiz yıldan beri en yüksek gelirini elde eden firma, bunu U11'e borçlu. Android dünyasına yabancı olmayanların bileceği gibi, HTC market lideri kaliteli akıllı telefonları olan ancak sürekli talihsizlikler yaşayarak %79'lara ulaşan yıldan yıla kayıplar görmüş bir şirket.

2017 yılının ilk aylarında HTC U Ultra tanıtıldığında telefon o kadar kötü karşılanmıştı ki, HTC'nin telefon sektörünü tamamen bırakacağı bile konuşulmaya başlanmıştı. Bunun üzerine dersini alıp HTC U11'de işleri düzelten HTC, Haziran ayında 225 milyon dolar gelir elde etti. Bu miktar geçtiğimiz aya göre %52, geçtiğimiz yıla göre ise %8 daha fazla.

Şirketin akıllı telefondan sorumlu başkanı Chang Chia-lin, HTC U11'in rakiplerini ilk aylık satışta geçtiğini ve üretim sürecinin talebi karşılamak için hızlandırıldığı söylemişti. Firmanın bu aylık geliri pek yüksek gibi görünmese de, Google'ın gelecek modellerinin de HTC tarafından üretilebileceğini hesaba kattığımızda firmanın yıllık geliri oldukça artacak ve rahat bir nefes aldıracaktır.