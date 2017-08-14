HTC Yine Zararda: 2017 İkinci Çeyrek Raporları Açıklandı

Dokuz çeyrektir arka arkaya işletme zararı eden HTC, 2017 yılının ikinci çeyreğinde zararını azaltmış olsa da hala negatif spektrumda yer alıyor.

Akıllı telefon dünyasının inovatif trend üreticisi HTC, bir zamanlar sahip olduğu ateşi fazla uzun süre koruyamadı. Dokuz çeyrektir işletme zararı eden firma bu çeyrekte az da olsa durumunu iyileştirdi.

2017 yılının ikinci çeyreği gelir raporlarını paylaşan firma, 64,3 milyon dolarlık işletme zararı etti. Bununla birlikte dokuz çeyrektir süren zarar kombosu bozulmadı. Ocak-Mart periyodu kadar kötü bir durum sergilemeyen firma durumu iyiye götürüyor gibi görünüyor. İkinci çeyrekte firmanın toplam geliri 531 milyon dolar oldu. (Firma işletme zararı ederken genel olarak gelir elde etmesi, parasını kendi işi dışında yaptığı faaliyetlerden kazandığını gösteriyor.)

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle bir yıl önceden bu yana kemer sıkma politikası izleyen HTC, bu süreçte işletme harcamalarını 211 milyon dolardan 145 milyon dolara indirmeyi başardı. Mayıs ayında firmanın çıkardığı yeni amiral gemisi HTC U11, Tayvan'da akıllı telefon listesinin zirvesine oturdu. Bu popülarite firmanın ikinci çeyrek gelirine %11'lik bir artış olarak yansıdı.

Üçüncü çeyrekte özellikle yeni bağımsız çalışacak sanal gerçeklik gözlüğüyle gelirinin artacağını ümit eden HTC hakkında zaman ne gösterecek hep birlikte takip edeceğiz.