Edward Snowden'in bile güvenlik seviyesini onayladığı "Signal" üstün yetenekleri ile dikkat çekiyor.

En yeni "Signal" güncellemesine Edward Snowden'in dahi onayladığı güvenlik sistemleri eklendi. Söz konusu Open Whispers tarafından geliştirilen uygulama, deneysel bir sesli ve görüntülü arama özelliği...

Open Whisper Systems, "yeni nesil sesli ve video çağrısı" olarak adlandırdığı halde, değişiklik günlüğü hakkındaki yeni işlevler hakkındaki ayrıntılara girilmiyor. Bu da yazılımın üst düzey güvenlik seviyesine işarer ediyor.

Bu özellik, Ayarlar ve Gelişmiş segmesinde bulunabiiliyor. Yazılımım etkileşmesi ve düzgün çalışması için hem arayan hem de alıcı gerekli etkinleştirmelerde bulunmak zorunda.

WhatsApp, Facebook ve Skype gibi diğer iletişim uygulamaları devleriyle rekabet etme girişiminde bulunduğu için bu yetenek, The Signal için önemli bir katkı. Gizlilik ve güvenlik konularında artan bir endişeyle yaşadığımız dünyada, The Signal uygulaması da sonuna kadar sertleşiyor.

Video iletişim sisteminin tam sürümünün ne zaman piyasaya sürüleceği belli değil ancak şimdi denemek isterseniz beta sürümünü test edebilirsiniz.

