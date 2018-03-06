Oppo R15’in Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

Oppo R15 ve R15+’ın resmi görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından teknik özellikleri de ortaya çıktı.

Geçen hafta çentikli ekranı ile karşımıza çıkan OPPO’nun yeni akıllı telefonları R15 ve R15+’ın şimdi de teknik özellikleri ortaya çıktı. PACMoo ve PACToo isminde model numaraları ile karşımıza çıkan OPPO, geçen hafta sızan görüntülerin ardından akıllı telefonun sızıntılarını doğrulayan bir teaser videosu paylaşmıştı.

1.7mm’lik dar çerçeveleri bulunan akıllı telefonun %90 ekran-kasa oranı bulunuyor. 6.28 inçlik akıllı telefonda, diğer akıllı telefonlarda görmediğimiz 19:9 en-boy oranı bulunuyor. Yayınlanan videoya baktığımızda, geçen yıl yayınlanan R11’lerde olduğu gibi benzer bir çift arka kamera düzeni yer alıyor. Bunun dışında kameranın altında orta kısımda bir parmak izi okuyucunun bulunduğu akıllı telefonda aynı zamanda arka kapağın da cam olduğunu görüyoruz.

OPPO R15 Teknik Özellikleri

Akıllı telefonunun esas merak edilen noktası teknik özellikleri. OPPO 15’in çok üst düzey olmasa da, fena sayılmayacak teknik özelliklere sahip olduğunu görüyoruz. Cihazın teknik özelliklerine kısaca göz atalım:

6.28 inç (2280 × 1080 piksel) Full HD+, 19: 9 AMOLED ekran

Adreno 512 GPU'lu sekiz çekirdekli Snapdragon 660 14nm yonga seti

6GB RAM

128GB dahili bellek (microSD ile 256GB'a kadar genişletilebilir)

Android 8.1 (Oreo) ile ColorOS

Hibrid Çift SIM (nano + nano / microSD)

Çift tonlu LED flaşlı 16MP arka kamera, ikincil 5MP fotoğraf makinesi

20MP selfie kamerası

Parmak izi sensörü

Boyutlar: 155.1 × 75.2 × 7.4 mm

Ağırlık: 175g

3365 mAh batarya

4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C

VOOC Hızlı Şarjlı

Bu özelliklerin dışında OPPO R15’in siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleri ile çıkması bekleniyor. R15+’ın ise bu özelliklere ek olarak daha geniş ekran ve daha büyük pille birlikte çıkış yapacağı konuşuluyor.