Mobil cihaz sektöründe, yavaş yavaş dengeler bozulmaya başlıyor.

Mobil cihaz sektöründe zirve Apple ile Samsung'un elinde ancak bu iki firmanın sektördeki üstünlüğü her geçen gün güç kaybetmeye devam ediyor. Başrolde ise Çinli mobil cihaz üreticisi firmalar bulunmakta.

Yılın ilk çeyreğini baz alarak hazırladığı mobil cihaz sektörü raporunu yayınlayan Gartner'in verilerine göre, sektörde göze çarpan bazı önemli değişimler yaşanmakta. Bu değişimler, aynı zamanda mobil cihaz sektörünün geleceğine ışık tutarak önümüzdeki yıllarda sektörde nasıl bir rekabetin oluşabileceğini bizlere sunuyor.

Gartner'in yaptığı araştırma ve sonucunda sunduğu verilerden öne çıkan bazı başlıklar şu şekilde:

Yılın ilk çeyreğinde, dünya genelinde satılan mobil cihaz sayısı geçen yıla oranla %9.1 artış göstererek 380 milyon olmuş durumda

Huawei, Oppo, Vivo gibi Çinli mobil cihaz üreticilerinin, dünya genelinde mobil cihaz pazarındaki payları, geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine oranla %7 artış göstererek %24'e yükseldi

Samsung, pazar payında geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine göre %3.1 düşüş yaşayarak %20.7'ye geriledi

Sektörün zirvesindeki markalardan olan Apple da en büyük rakibi Samsung gibi geçen yılın ilk çeyreğine göre düşüş yaşamış ve %2.4 düşüş ile pazar payında %13.7'ye gerilemiş durumda

Geçen yılın ilk çeyreğine göre cihaz satış adeti konusunda Oppo ve Vivo, ciddi bir yükseliş göstermiş durumda. Geçen sene 16 milyon civarında ürün satan Oppo, bu yıl aynı dönemde sayıyı 30 milyona çıkarmışken, geçen yıl 14 milyon adet cihaz satan Vivo'nun bu yılın ilk çeyreğinde ulaştığı satış rakamı 25 milyon

İşletim sistemlerinde Android gücünü arttırıyor!

Mobil cihaz işletim sistemlerinin verilerini de, yine yılın ilk çeyreğindeki rakamları göz önünde bulundurarak açıklayan Gartner'ın sunduğu rapora göre, mobil cihaz işletim sistemi konusunda Android, sektördeki tartışmasız liderdiğini daha da arttırmış durumda.

Rapora göre geçen sene yılın ilk çeyreğinde pazar payının %84.1'ine sahip olan Android, bu yıl aynı dönemde ise %86.1'e çıkmayı başarmış. Bununla orantılı olarak da iOS'te %14.8'den %13.7'ye bir düşüş söz konusu.

Çinli mobil cihaz üreticileri gümbür gümbür geliyorlar!

Açıklanan verilerde geçtiğimiz yıla nazaran bu denli önemli değişimlerin olmasının en büyük sebebi şüphesiz Çinli mobil cihaz üreticileri. Ürettikleri fiyat-performans cihazları ile Asya pazarında Samsung ve Apple gibi markaları ciddi şekilde zorlayan Çinli üreticiler, yavaş yavaş Avrupa ve Amerika pazarlarına açılmanın da mevyelerini toplamaya başladılar.

Şu an için Apple ve Samsung hala sektörün zirvesinde olabilir. Ancak birkaç sene içerisinde Çinli firmalar bu çıkışlarını sürdürebilirse, mobil cihaz sektöründe bildiğimiz tüm dengelerin alt üst olması işten bile değil.