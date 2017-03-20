Apple 'Akıllı Telefon' Tanımını Kökten Değiştirmeye Geliyor!

Apple'a dair söylentiler artık öyle bir hal aldı ki; firmanın bildiğimiz gerçekliklerle zoru var gibi duruyor.

Apple'ın dört gözle beklenen amiral gemisi iPhone 8 gelmeden cihaz hakkında yapılan öngörü ve analizler, firmanın bize neler sunacağı hakkında önemli fikirler edinmemizi sağlıyor. Bir iPhone kullanıcı olmayan ya da yeni cihaz almayacaklar bile farkında ki, günümüzde teknolojik trendleri Apple belirliyor. Elbette bu durum değişebilir, fakat yakın zamanda böyle bir durum olmayacağı aşikar.

Tanınmış bir teknoloji yazarı ve Apple analisti olan Gene Munster, Apple ve iPhone 8 için yaptığı en son tahminlerini ve beklentilerini açıkladı. CNBC’ye konuşan yazar, çıkış tarihi yaklaşmakta olan cihazın piyasadaki olumlu etkilerinden bahsederek, Apple yeni cihazıyla beklentilerde bir “paradigma kayması” yaratacağını söyledi.

Paradigma Kayması: Herkesin bildiği bir nesnenin herkes tarafından bilinen ortak özelliklerine paradigma denir. Bu nesnenin herkes tarafından kabul gören söz konusu ortak özellikler değiştiğinde de “paradigma kayması” artık yaşanmıştır. Örneğin: Araba bir nesne, 4 tekerlekli ve motorlu bir araç oluşu bir paradigmadır. Motorlu taşıtlar çıkmadan önce at arabaları vardı ve ‘araba’ dediğinizde herkesin aklına tahta tekerlekli ve atların taşıdığı araba gelirdi. Fakat motorlu araçların yaygınlaşmasıyla bu eski paradigma kayarak yenisi oluştu.

Bu çıkarımdan hareketle iPhone 8’in bildiğimiz akıllı telefona ilişkin hakim gerçekleri değiştirebileceğini işaret ediyor yazar. Bunu söylerken özellikle finansal açıdan bakmanın daha önemli olacağını dile getiriyor. Apple zaten ortalıkta hiç yokken kişisel bilgisayar teknolojisini geliştirerek geçmişte bir paradigma kayması yaratmıştı.

Munster, gittikçe ilerleyen sanal gerçeklik teknolojisinde Apple'ın öncü olduğunu sözlerine ekledi. Eğer firma kaliteli hizmeti garanti etmeye devam eder ve sanal gerçeklik teknolojisini cebimize daha etkili bir şekilde sokmayı başarırsa, piyasada uzun seneler başka bir lider göremeyeceğimizi belirtiyor.

Konu hakkındaki bir Bloomberg raporu ise Apple'ın artırılmış gerçeklik planları hakkında daha fazla ayrıntıyı gözler önüne seriyor. Firmanın sanal gerçeklik teknolojisi üzerine çalışan “yüzlerce mühendisi" bulunduğuna dikkat çekiliyor. Bazı ekip üyelerinin iPhone cihazlarının kameraları üzerine çalıştığı gerçeği, bu söylentileri kamera teknolojisi açısından doğrular nitelikte. Raporun iddiaları arasında cihazla birlikte bir sanal gerçeklik gözlüğünün geleceği de bulunuyor.

Apple’ı batmaktan kurtaran ve bildiğimiz kişisel teknoloji tanımını derinden değiştirip, “paradigma kayması” yaratan ilk kişisel bilgisayarını incelediğimiz videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: