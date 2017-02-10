Kablosuz Şarj Özelliği, iPhone 8'in Fiyatını Yükseltebilir

Apple’ın yeni iPhone modellerinde kablosuz şarj özelliğine yer vereceği zaten uzun bir süredir konuşuluyor. Şimdi de KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, bu konuyla ilgili yeni iddialarda bulundu.

Uzun bir süredir Apple’ın iPhone 8 ya da iPhone X olarak adlandırması beklenen yeni iPhone modelinde kablosuz şarj desteğine yer vereceği konuşuluyor. Şimdi ise KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, yeni iPhone’da olması beklenen endüktif şarj özelliğiyle ilgili bazı ayrıntıları paylaştı.

KGI Securities analisti, telefona kablosuz şarj özelliğinin eklenmesinin üretim maliyetlerinin çok daha yukarılara çekebileceğini belirtti. Ayrıca kablosuz şarj telefonun ısınmasına neden olacağı için yeni iPhone’larda aşırı ısınmayı önlemek amacıyla ek bir ince grafit levhası barındıran yükseltilmiş bir 3D Touch modülü bulunacağını tahmin ediyor. Bunların yanı sıra Kuo, bu son baharda piyasaya sürülmesi beklenen yenilenmiş iPhone 7 modellerinde de kablosuz şarj özelliğinin bulanabileceğini söylüyor. Bu iddialar, yeni iPhone’un şimdiye kadarki en pahalı iPhone olacağı iddialarıyla örtüşüyor. Yeni iPhone serisinin üst modelinin fiyatının 1.000 doların üzerinde olacağına dair bazı söylentiler var.

Geçtiğimiz eylül ayında sızdırılan ve Apple’ın kendi endüktif kablosuz şarj cihazları üzerinde çalıştığına işaret eden Apple patentleri de göz önünde bulundurulursa, yeni iPhone modellerinde kablosuz şarj özelliğinin olması çok yüksek ihtimal gibi görünüyor.