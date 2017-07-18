Xiaomi, MIUI 9'un Çıkış Tarihini Açıkladı!

Merakla beklenen ve birçok yeniliğin olduğu güncelleme tarihi açıklandı. 16 Ağustos'ta beklenen MUIU 9, önümüzdeki hafta geliyor.

16 Ağustos'da popüler işletim sistemi arayüzü olan MIUI'ın bir sonraki sürümünü tanıtacak olan Xiaomi, özelliklerle dolu sistemine yenilerini dahil edecek gibi görünüyor.

Geçtiğimiz günlerde Android 7.0 güncellemesi alacak modellerini açıklayan firma, cihazları sadece yeni sürüme mi güncelleyecek yoksa arayüzünü de yenileyecek mi belirtmemişti.

MIUI 8.2 versiyonunu açıkladıktan sonra bir anket yapan Xiaomi, MIUI 9 ile birikte bölünmüş ekran olmasına yönelik yapılan ankete 7000'den fazla kişi katıldı ve sonuçlar %80 oranında özelliğin istendiğini gösterdi. Bunun üzerine Xiaomi bu fonksiyonu getirmek için çalışmalara başladı.

Xiaomi, bu ayın başlarında portföyündeki 14 cihaza Nougat güncellemesini sunacağını ve listedeki tüm cihazların MIUI 9 güncellemesini de alabileceğini açıkladı. Gelecek hafta MIUI 9 hakkında daha fazla bilgiye sahip olacağız.

