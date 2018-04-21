Android ve iOS işletim sistemleri için uygulamaları bulunan fotoğraf paylaşım sitesi SmugMug, geçmişteki en büyük rakibi Flickr’ı Yahoo’dan satın aldı.

2002 yılında lansmanı yapılan bir aile şirketi olan SmugMug, satın alma işleminin tamamlanmasının ardından verdiği röportajda, Flickr’ın henüz şu anki haliyle kalacağını ancak gelecekte ayrılacak kaynaklarla tekrar eski günlerine döneceğini duyurdu. Yahoo’nun uzun süredir boşladığı fotoğraf paylaşım uygulaması Flickr, gerekli kaynaklar ayrılır ve eksikleri kapatılırsa tekrar eskisi gibi çok beğenilen bir uygulama haline gelebilir.

SmugMug CEO'su Don MacAskill, kendisinin ve ekibinin piyasaya çıkmadan çok önce fotoğraf ve canlı etkileşimlere ev sahipliği yapan sosyal ağ öncüsüne yeni bir soluk vermeye kararlı olduklarını söyledi. Henüz Flickr geleceğe yönelik kesin bir yol haritasına sahip değil, ancak büyük iyileştirmeler alabilir.

Yahoo'nun CEO'su Marissa Mayer 2012 yılında devraldıktan sonra Flickr’ı geliştirmeye devam etmesine rağmen, mobil uygulamalarının yeniden tasarlanması ve büyük bir ücretsiz depolama alanı oluşturulması adına çok az şey yapıldı. Yine de bir zamanların efsane uygulamasını kullanan yüz binlerce kişi bulunuyor ve platform düzenli olarak zengin gruplarca destekleniyor. SmugMug’un satın alma işlemini tamamlamasının ardından, belki de ilk defa bu kullanıcıların sabrı ve kalıcılığı karşılığını alacak.