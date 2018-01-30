Microsoft, Sorunlu İşlemci Açığı Güncellemesi Yama Yayınladı

Ay başında ortaya çıkan ve neredeyse bütün bilgisayarla olduğu keşfedilen Meltdown ve Spectre açığına karşı Microsoft’un yayınladığı bir yama, yeniden başlatma, aniden kapanma gibi sorunları beraberinde getirmişti.

Intel, belki de tarihin en büyük krizlerinden birisine neden olan Meltdowsn ve Spectre isimli iki işlemci açığını itiraf edeli uzun bir zaman geçmedi. Son 10 yılda üretilmiş neredeyse bütün işlemcilerde bulunan tasarım hatalarının, veri hırsızlıklarına sebep olma ihtimaline karşı Microsoft ve Apple gibi şirketler yazılım güncellemeleriyle önlem almaya çalıştılar.

Ancak her iki açık da işlemcilerin fiziksel tasarımlarından kaynaklandıkları için yazılımsal önlemler yetersiz kalıyor, sistemlerin daha farklı sorunlar yaşamasına neden oluyorlar. Microsoft’un son yayınladığı Spectre güncellemesinden sonra kullanıcılardan aniden kapanma ve yeniden başlatma, istikrarsız performans gibi şikayetler artmaya başladı.

Firmanın yayınladığı son güncelleme paketinin en çok etkilediği bilgisayarlar tespit edilip söz konusu güncelleme manuel olarak sunuluyor. Yani Windows Update üzerinden genel dağıtıma açılmış değil. Eğer bilgisayarınızda kararlılık sorunları, yavaşlama ve ani kapanma gibi durumlarla karşılaşıyorsanız sisteminizin güncellemelerini sık sık kontrol edin.

Microsoft söz konusu işlemci açıkları için alınan yazılımsal önlemlerin bazı sorunlara neden olabileceğini kabul ediyor. Hatta kullanıcıların veri kaybı yaşayabileceklerinin de altını çiziyor.

Her ihtimale karşın, kişisel verilerinizi bulut sistemlerinde ya da harici hafıza birimlerinde yedeklemeyi unutmayın. Zira Meltdown ve Spectre açıkları için alınan önlemler bile yeni sorunları beraberinde getiriyorlar. Dolayısıyla biz de mutlak güvenlikten söz edemiyoruz. Sisteminizin ani bir çökme yaşadığı durumlarda verilerinizle beraber tarihe karışmasını istemezsiniz.

Son olarak işletim sistemi üreticinizin ve donanım üreticilerinizin güncel yazılımlarını edinmeye ve bilgisayarınızı sürekli güncel tutmaya çalışın. Çünkü bu açıklar duyulduğu andan itibaren çalışan tek taraf üreticileri değil, kötü niyetli bilgisayar korsanları da var.