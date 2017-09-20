Huaewei'nin Yeni Telefonu, iPhone X'dan Bile Pahalı Olacak!

Çinli üretici Huawei, ücret konusunda kendini aşmayı planlıyor. Yakında çıkacak Huawei Mate 10 Pro'ların iPhone X'un ücreti ile kıyasıya mücadeleye girdiği görülüyor.

64 GB’lık modelinin 999 dolardan başlayan fiyatıyla en pahalı telefonlardan birisi olarak anılan iPhone X’a rakip çıktı. Huawei Mate 10 Pro modelinin sızdırılmış fiyatına göre cihaz, 1,138 dolardan satışa sunulacak. Normalde Çinli üreticilerin daha hesaplı telefonalar çıkardığını biliyoruz, ancak Huawei Mate 10 ve Mate 10 Pro’nun sızdırılmış fiyatları doğru çıkarsa bu konuda Çin sektörünü de yavaş yavaş kaybetmeye başlayacağız gibi görünüyor.

Telefonun fiyatı yüksek, ancak bununla birlikte gelen özellikler de çok hoş gözüküyor. 6 inçlik 18:9 ekranıyla birlikte gelecek Huawei Mate 10 Pro’nun %90’lık ekran-kasa oranı bulunuyor. Telefonun diğer rakiplerine göre en büyük artısının 4.200 mAh’lik bataryası olduğunu söyleyebiliriz. Huawei Mate 10 Pro’nun fiyat tarifesi;

6GB RAM + 64GB depolama: 835 dolar

6GB RAM + 128GB depolama: 941 dolar

6GB RAM + 256GB depolama: 1042 dolar

8GB RAM + 256GB depolama: 1138 dolar

Çinli üreticiler arasında en pahalı telefonları üreten Huawei, bu unvanını önümüzdeki yıllarda da koruyacakmış gibi duruyor. Peki, sizce Galaxy Note 8, iPhone X gibi telefonların bulunduğu pazarda, bu fiyatlara çıkacak bir Huawei Mate 10 Pro ne kadar tutunabilir? Yorumlarınızı bekliyorum.