  • Huawei 10 Saniye İçerisinde Dünya Kadar P20 ve P20 Pro Sattı

Huawei, 10 Saniye İçerisinde Dünya Kadar P20 ve P20 Pro Sattı!

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Geçtiğimiz perşembe günü yeni amiral gemilerini çevrimiçi olarak satışa açan Huawei, yalnızca 10 saniyede 15 milyon dolar değerinde P20 ve P20 Pro satmayı başardı.

Dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi ve Android ekosisteminin de Samsung’un ardından ikinci büyük pay sahibi olan Huawei, geçtiğimiz ay tanıtmış olduğu yeni amira gemileri P20 ve P20 Pro ile akıllı telefon piyasasını sallamayı başarmıştı.
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Görünen o ki yeni Huawei P20 ve P20 Pro, tüketicilerden de beklediği karşılığı almış durumda. Geçtiğimiz perşembe günü çevrimiçi mağazada satışa çıkan cihazlar, yalnızca 10 saniyede 15 milyon dolar (60 Milyon TL) değerinde satış gerçekleştirdi.

Huawei’nin yalnızca 10 saniyede böylesine önemli satış miktarına ulaşması, cihazın global pazarda Huawei’nin payını yükseltebileceğini gösteriyor. Zira Huawei, geçtiğimiz yılın yaz aylarında akıllı telefon pazarında geçici olarak da olsa Apple’ın önüne geçmeyi başarmıştı.
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Özellikle kamera teknolojisi ile ön plana çıkan ve DxOmark’tan aldığı rekor puan ile rakiplerine toz yutturmayı başaran Huawei P20 ve P20 Pro’nun teknik özelliklerini buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Kaynak : https://www.gsmarena.com/huawei_sells_p20_and_p20_pro_phones_worth_15_million_in_10_seconds-news-30565.php
Etiketler: Huawei P20, huawei p20 pro
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