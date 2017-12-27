Huawei'den 2 Mate, 3 P Serisi Olmak Üzere 7 Telefon Yolda!

Alternatif üreticiler arasında en büyük hızla sıyrılan ve kendine büyüklerin arasında yer bulan Huawei’nin 2018’de izleyeceği yol haritası sızdırıldı. Firma 2 Honor, 3 P Serisi cihaz ve 2 Mate harikası ile toplamda 7 farklı telefon üretip rakiplerine kök söktürecek.

Apple, Samsung, LG ve Sony gibi yüksek marjlarda üretim yapan ve küresel satış konusunda kitap yazan şirketlerin cihazlarını konuşuyoruz. Diğer taraftan OnePlus ve Xiomi gibi alternatif üreticilerin cihazlarını da sizlere sunmaya çalışıyoruz.

2015’ten bu yana verdiği mücadelede zafere doğru ilerleyen bir firma daha var. Huawei, P9 modeliyle küresel pazarın incisi oluvermiş ve bundan tam iki yıl sonra tanıttığı yapay zeka işlemcili Mate 10 Pro ile gözleri doldurmuştu. Sektörel analizler, Huawei’nin Apple ve Samsung’a karşı en büyük üretici konumuna yükseldiğini doğrular nitelikte.

Bu yükseliş ve güçlü duruşun ardında elbette rekabet kurallarını iyi bilmek yatıyor. Diğer taraftan Huawei, ne Samsung kadar çok cihaz üretiyor ne de Apple gibi kapalı bir sistem çerçevesinde iş yapıyor. Şirket, ürünleriyle tam da ikisinin arasındaki boşluğu dolduruyor ve oradan yürüyor.

2018 yılında Huawei’nin nasıl bir yol izleyeceği de tüm bu bilinenler ışığında daha fazla merak konusu oldu. Çin merkezli üretici, 2018’in ikinci çeyreğinde 3 farklı P serisi cihazı piyasaya sunmak için hazırlanıyor. Bu cihazlar ise P Plus, P ve P Lite modelleri olarak anılacaklar.

Yılın başlarında ise Mate 10 ve Mate 10 Pro modelleri, küresel piyasada daha üstün başarılar için ön planda olacaklar. Diğer taraftan Huawei’nin aksesuar konusunda 360 derecelik kamera, A2 isimli bir fitness bandı, B618 adlı kablosuz sinyal yönlendiriciyle ürün bandını genişletmesi bekleniyor.,

Ayrıca ikinci çeyrekte Honor markalı alt bir model de göreceğiz. Devam eden süreçte yılın 4. çeyreğine geldiğimizde ise firma biraz daha zorlu bir dönem atlatacak. Zira yeni bir Mate ve Mate Pro modeli göreceğiz. Bunlara ek olarak bir adet daha Honor markalı cihazın piyasaya sunulması bekleniyor.

2018’in ilk 3 ila 6 ayı boyunca büyük ihtimalle Huawei söylentilerine geniş vermek durumunda kalacağız. Elimizdeki bilgileri toparlarsak P, P Lite, Pro, Mate, Mate Pro ve 2 farklı Honor modeli, Huawei’nin 2018 umudu olacak.

Heyecanla bekliyoruz.