Huawei 2019'un Sonunda En Büyük Üretici Olmayı Hedefliyor

2018 yılında çok ciddi bir büyüme yaşayan Huawei bu başarısını 2019 yılında da sürdürmeyi hedefliyor. Huawei CEO'su Richard Yu, 2019 yılında Samsung'u geçerek en büyük akıllı telefon üreticisi olmayı hedeflediklerini söyledi.

Çinli teknoloji devi Huawei, gelecek yılın son çeyreğine kadar dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olacağını iddia ediyor. 2018 yılını oldukça iyi geçiren şirket, 2018 yılı sonuna kadarki akıllı telefon satış hedefini 200 milyona yükseltti.

Huawei CEO'su Richard Yu'nun yaptığı açıklamalar ise şirketin geleceği için heyecan verici. "Önümüzdeki yıl boyunca global telefon satışlarında 2. olmamızda bir problem yok. 2019'un 4. çeyreğinde ise birinci sıraya yerleşmemiz mümkün." şeklinde açıklamalarda bulunan Yu, bu konuda oldukça iddialı konuştu.

Bugüne kadar Samsung ve Apple'ın ilk iki sırayı paylaştığı istatistiklerde artık çok daha büyük bir rakip bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Huawei, bahsedilen listede Apple'ı geçerek 2. sıraya oturmayı başarmıştı. Samsung ise birinciliğini koruyor olsa da satışlarda ciddi bir artış yaşayamadı. Bu durum da Huawei'nin birincilik yolunda gümbür gümbür ilerlediğini ortaya koyuyor.

Unutmamamız gereken bir şey daha var, o da Huawei'nin bazı önemli pazarlarda satış yapmasının engellenmiş olması. ABD ve Avustralya'da satışı yasaklanan Huawei, bu ülkelerde casusluk iddiasıyla suçlanıyor. Buna rağmen Çin ve Avrupa pazarında yapılan satışlarla bugünkü konumuna gelen Huawei büyümesini önümüzdeki yıllarda da sürdürecek gibi görünüyor.