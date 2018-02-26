Huawei, otonom araçlardan mobil cihazlara kadar pek çok farklı alanda kullanılacak ilk 5G çipini duyurdu.

5G teknolojisi ile tanışmak için biraz daha beklememiz gerekiyor fakat teknoloji üreticileri 5G teknolojisi için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Akıllı telefonlarında kendi işlemcilerini kullanması ile bilinen Çinli teknoloji devi Huawei, Mobil Dünya Kongresi’nde bugün düzenlediği basın etkinliği ile ilk 5G çipini duyurdu.

Huawei Balong 5G01 çipi 5G ağları için geliştirilen yeni 3GPP standardını destekliyor ki bu da çipin 2.3Gbps veri indirme hızına erişebileceği anlamına geliyor. Çipin boyutu göz önüne alındığında akıllı telefonlar için değil de hotspot aygıtları ve diğer bağlantı cihazları için geliştirildiği kolaylıkla söylenebilir.

Huawei CEO'su Richard Yu, Balong 5G01’in tanıtımı sırasında yaptığı açıklamada şirketin otonom araçlarda, mobil cihazlarda, akıllı evlerde ve daha pek çok farklı alanda kullanılacak yeni ağ teknolojisi için 600 milyon dolar değerinde yatırım gerçekleştirdiğini belirtti. Yu, ayrıca ürettikleri ağ teknolojileri ile Huawei’nin uçtan uca 5G çözümleri sunan ilk şirket olacağını söyledi.

Huawei, yeni tanıttığı 5G çipi ile birlikte Qualcomm ve Intel gibi devlere de meydan okumuş oldu. Qualcomm, kendi Snapdragon X24 modemini bu ayın başlarında duyurmuştu. Ayrıca yakında mobil cihaz üreticileri Snapdragon X50 modem bulunan cihazlar tanıtacak. Intel ise kendi 5G çipini geçtiğimiz yıl tanıtmış ve bu çipleri kullanan dizüstü bilgisayarların 2019’da tanıtılacağını açıklamıştı.