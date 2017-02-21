Huawei’nin P ve Mate ailesinin yeni üyeleri merakla beklenirken ilk olarak Honor V9 tanıtıldı.

Huawei’nin P10 ve Mate 10 modelleri merakla beklenirken ilk aşamada Honor serisine bir üye daha katan firma Honor V9’u resmen duyurdu. Özellikler bakımından birçok yeniliği barındıran telefon aslına bakarsanız P10 ve Mate 10 gibi modellerin ne kadar iyi olacağının da habercisi konumunda.

Hemen teknik özelliklerine geçecek olursak 5.7 inç Quad HD (2560 x 1440 piksel) ekrana sahip olan Honor V9, Kirin 960 çipseti, 4/6GB RAM ve 64/128GB depolama kapasitesi ile geliyor. Bunun yanı sıra 6.9mm incelik ve 184 gr ağırlık değerlerine sahip olan telefonda 12MP +12MP kamera desteği de bulunuyor.

Bu kamera ile 3D modelleme yapabilecek olan Huawei Honor V9’da 4.000mAh batarya varken, yazılımsal olarak Siri, Google Asistan ve Bixby’ye rakip olan Amazon Alexa asistan desteği de veriyor.

4GB RAM ve 64GB depolama kapasiteli modeline 375 Dolar ve 6GB RAM ile 64GB depolama kapasiteli modeline 500 Dolar fiyat biçen Huawei, 6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip modeline ait fiyat bilgisi ise şimdilik vermedi.