Huawei - Akıllı Telefonla Kontrol Edilen Otomobil Projesi

Huawei, MWC 2018’de yeni bir proje duyurdu. Akıllı telefonlar aracılığı ile aracı kontrol altına alan proje, Barcelona’da büyük övgü aldı.

Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olan MWC, dünyaca ünlü teknoloji şirketlerinin tanıttığı ürünlerle son derece etkili bir şekilde geçiyor. Dün akşam Çin’in en büyük telefon üreticilerinden olan Huawei, özel bir konferans yaptı. Yapılan konferansta, dünyanın ilk akıllı telefonla kontrol edilebilen aracını tanıtan Huawei, gelecek otomobil ve mobil dünyası için çok büyük bir adım atmış oldu.

“RoadReader” isimli proje ile engelleri algılayabilen ve dış uyarılara tepki gösterebilen Porsche Panamera aracına, Huawei Mate 10 yardımcı oluyor. Akıllı telefonda yer alan kamera ile yolda yer alan nesneler tanımlanıyor ve bu bilgi aracın otomatik sistemlerine Wi-Fi ile iletiliyor. Bu sayede araca bir göz daha eklemeyi başaran Huawei, Mate 10 kamerasının yol üzerinde 1000 farklı nesneyi ayırt edebileceğini açıkladı.

Huawei’nin Batı Avrupa Genel Müdürü, “Akıllı telefonumuzun nesne tanıma için mükemmel işlevleri var” diyerek, akıllı telefonun araçlar için sunduğu özellikleri açıklamış oldu. MWC’nin öncesinde, Huawei Carrier Business Group Başkanı Ryan Ding bir açıklama yapmıştı. Ding, yapay zekanın önemini vurgulayarak, yapay zekayı daha esnek hizmetler sunmak için servis ve ağlara yerleştirdiklerini açıklamıştı.

2300 şirketin ürün ve hizmetlerini tanıtacağı MWC 2018, pek çok teknolojinin kapılarını aralamayı amaçlıyor.