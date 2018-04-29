Huawei, Android’e Alternatif Bir OS Geliştiriyor Olabilir!

ABD hükümetinin ZTE firmasına koyduğu yasaklarla kızışan ortam, Huawei'nin yedek plan olarak Android'e rakip bir işletim sistemi hazırladığı söylentilerine sebep oldu.

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde ABD hükümetinin ZTE firmasına koyduğu yasaklardan sonra ZTE’nin Android kullanma lisansı dahi elinden alınabilir. Böylesine gergin bir ortam tabii ki diğer firmaların da bir yedek plan oluşturma ihtiyacı hissetmesine sebep oldu. Bu tür bir tehlike ile karşılaşabilecek şirketlerin başında da bir diğer Çin devi Huawei geliyor.

South China Morning Post adlı kaynağa göre Huawei, benzer bir kaderden kaçınmak adına kendi işletim sistemini çoktan geliştirdi, ancak bu işletim sistemini geliştirmiş olsalar dahi yalnızca ‘en kötü durum senaryosu’ için yedek plan olarak sakladıkları düşünülüyor. Zira ortada yayınlanmış, halka arz edilmiş yeni bir işletim sistemi yok.

Mantıklı gözler ile bakıldığında akıllı telefon piyasasının %99’unu Android ve iOS’un kapladığı düşünülürse, bu iki devasa işletim sistemine sebepsizce karşı çıkmanın intihardan bir farkı yok. Ancak son çare olarak kullanmak tabii ki kritik bir durumda faydalı olabilir.

Sonuç olarak çok büyük bir ihtimalle Huawei kendine ait bir kaynak geliştirdi, fakat ABD tarafından çok sert bir karar çıkmadığı sürece Android’in nimetlerinden ve zengin altyapısından faydalanmaya devam edecekleri su götürmez bir gerçek. Zaten aksine spesifik bir işletim sistemi denemesine girdikleri senaryoda, Çin dahil dünya genelinde bir güven kaybı ile karşılaşarak şirketin imajına kalıcı bir zarar verme ihtimalleri oldukça yüksek olurdu.