Huawei, Apple'ı İlk Defa Tahtından İndirdi!

Son yayınlanan satış raporlarına göre Huawei, Haziran ve Temmuz aylarında gerçekleşen toplam satışlarda Apple'ı geride bırakmayı başardı.

Counterpoint Research’ın son yayınladığı satış raporlarına göre Apple, akıllı telefon pazarında ikinciliği Huawei’ye kaptırmış durumda. Şirket net satış rakamları paylaşmasa da Huawei’nin %1-0,5 gibi bir fark ile ilk kez Apple’ı geçtiği görülüyor. Lider ise hala Samsung.

Huawei CEO'su Richard Yu, daha önce Huawei’nin 4-5 yıl içinde akıllı telefon pazarında lider olmayı hedeflediğini açıklamıştı. Son gelen raporlar şirketin doğru yolda olduğunu gösteriyor. Ayrıca Yu’nun iddiasına göre 16 Ekim’de Almanya’da tanıtılacak Huawei Mate 10 ve Mate 10 Pro, iPhone’lardan daha iyi bir cihaz olacak.

Counterpoint Research ayrıca en çok satılan akıllı telefonları da açıkladı. Listenin başında iPhone 7 ve 7 Plus bulunuyor. iPhone’ları Oppo R11 ve A57 cihazları takip ediyor. Samsung’un Galaxy S8’i ise listenin beşinci sırasında yer aldı. Dünyanın en çok satış yapan 2. telefon markası konumuna gelen Huawei’nin ilk 10’da cihazının olmaması ise şaşırttı.

Huawei’nin en büyük akıllı telefon üreticisi olmasının önündeki en büyük engel hala popüler bir amiral gemisine sahip olmaması. Şirket popüler bir cihaza güvenemediği için ürün yelpazesini genişletmek zorunda kalıyor. Bir başka büyük sorun ise Huawei’nin hala Hindistan ve Amerika pazarında kendini kabul ettirememiş olması. Hindistan mobil hat kullanımında 1 milyarı geçen ikinci ülke oldu ve inanılmaz büyüklükte bir akıllı telefon pazarına sahip. Amerika ise lüks tüketimin merkezi ve başarılı bir amiral gemisi ile çok büyük satışlar yapılabilecek bir pazar.