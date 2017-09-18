Huawei, Apple'ın Face ID Skandalıyla Ağır Kafa Buldu!

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, Apple lansmanında gerçekleşen Face ID skandalıyla alay ederek kendi arttırılmış gerçeklik teknolojilerinin çok daha üst düzey olacağını belirtti.

Haziran ve Temmuz aylarında yakaladığı başarılı satış grafiği ile Apple’ı geçerek en çok satılan ikinci telefon markası haline gelen Huawei, 16 Ekim’de gerçekleştireceği etkinlik ile Kirin 970 işlemcisinden gücünü alan yeni amiral gemisi Mate 10’u kullanıcıların beğenisine sunacak. Yalnız şirket kendi telefonunun özelliklerinin çok iyi olacağını belirtirken, Samsung ve Apple gibi rakiplerine sataşmaktan da vazgeçmiyor.

Daha önce Huawei Avustralya, Mate 10’a ait bir paylaşım yaparken #beyondthegalaxy (Galaksinin ötesinde) etiketi kullanarak, cihazlarının Galaxy Note 8’den daha iyi olacağını ima etmişti.

Huawei, bu kez de Apple lansmanında gerçekleşen Face ID skandalı ile alay ederek kendi cihazlarının çok daha üstün bir arttırılmış gerçekliğe sahip olacağını belirttiler.

Apple’ın iPhone X lansmanı sırasında Craig Federighi, Face ID’yi ve çalışma prensibini anlattıktan sonra nasıl çalıştığını gösteriyordu ki Face ID ilk seferde Federighi’nin yüzüne tepki vermedi. Konuyla ilgili pek çok farklı iddia ortaya atılmış olsa da gerçek tam olarak anlaşılamadı. Ta ki Apple'dan resmi açıklama gelene kadar.

Huawei, yayınladığı video ile Apple’ın yeni A11 Bionic işlemcisinin yapay sinir motorunu hedef alıyor. Yapay sinir motoru, makine öğrenme algoritmalarını çalıştırmak için birkaç farklı işlemciden meydana geliyor. Bu algoritmalar Face ID, gelişmiş arttırılmış gerçeklik uygulamaları ve animoji gibi özellikleri çalıştırmak için kullanılıyor.

Huawei Mate 10’a güç verecek Kirin 970 işlemcisi de kendi yapay sinir ünitelerine(NPU) sahip. Huawei, açık bir şekilde kendi NPU’sunun Apple’ın yapay sinir motorundan daha iyi olduğunu söylüyor.

Huawei’nin kendi Android arayüzü olan EMUI 5.0’ın makine öğrenimini kullanarak, cihaz kullanıcısının uygulama tercihlerini ve kullanım sıklığını analiz ederek daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunması bekleniyor. Bu verilerin reklam gösteriminde kullanılıp kullanılmayacağı ise bilinmiyor.