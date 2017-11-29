Huawei, iPhone X'larda bulunan özelliklere çok fazla benzeyen FaceID ve Animoji özelliğini duyurdu.

Çinli telefon üreticilerinin son yıllarda artan başarısının en büyük örneklerinden birisi olan Huawei, bu sene iPhone X’la birlikte gördüğümüz FaceID ve Animoji teknolojisini duyurdu. Şirket, geliştirdiği yeni sensörle yüzünüzün ayrıntılı bir şekilde modelini oluşturacak. Bu sayede, hata payı olmadan FaceID sistemi sağlanacak. Huawei’nin FaceID teknolojisi, yapılan açıklamalara göre yalnızca 0.4 saniyede gerçekleşiyor.

Bu tarz 3B sensörleri, telefonun kilidini açmak ve para işlemi yapmak için kullanılıyor. Bu sene diğer senelere nazaran daha fazla yenilik sunan iPhone’un bu teknolojileri kullanması ise, özellikle Çinli üreticiler arasında bir “kim kaparsa” savaşına döndürebilir.

Bu güvenlik teknolojisinin yanında, tıpkı iPhone X’da olduğu gibi animoji desteği de geliyor. Honor V10 veya herhangi bir Huawei cihazına şu an için uygun olmayan bu yeni özelliğin P11 cihazları ile birlikte sunulması bekleniyor.

Huawei bu teknolojileri alırken Apple ile neler konuştu bilmiyorum. “Aldım oldu” mu yoksa izinli bir şekilde aldım mı? Bu sorulardan bazıları iki şirket arasında bir dava krizine girilmesini sağlayabilir.

Peki, sizce diğer firmaların bu teknolojilere önem vermesi gerekli mi? Yoksa kendilerine özel bir teknolojili yapmaları her zaman en doğru sonuç mu? Yorumlarınızı bekliyorum.