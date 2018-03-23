27 Mart’ta Huawei’nin yeni amiral gemisi P20 görücüye çıkacak. ABD pazarında sert bir darbe alan şirket, İngiltere başta olmak üzere çeşitli ülkelerde öyle çakalca bir pazarlama taktiği uyguladı ki takdir etmemek elde değil.

Huawei, dünyanın en önemli akıllı telefon pazarlarından biririsi olan ABD’de operatörler tarafından hor görülüyor. Şirketin telefonları, telekom firmalarının müşterilerine özel kampanyalarla sunulmayacak. Bu durumun Huawei’nn satışlarında önemli bir düşüşe neden olması beklenirken Huawei, diğer ülkelerdeki satışlarını arttırmak için agresif pazarlama taktikleri uygulamaya başladı.

27 Mart’ta tanıtılacak olan Huawei’nin P20 modeli, Avrupa’da yüksek miktarlarda satmak zorunda. Bu nedenle en önemli pazarı şu an İngiltere olarak gözüküyor. Yani her ne yapıyorsa, bunu bu topraklarda lider olmak için yapıyor.

Sokaklardaki kaldırım taşları üzerinde ve özellikle Apple ve Samsung mağazalarının önlerinde bu yazılar belirdi:

Sokaklarda yaygın şekilde gözlemlenen grafikler, Huawei P20’nin tanıtım etkinliğine işaret ediyorlar. Bu grafiklerin üzerinde ise “Fotoğrafta bir rönesans”, “bekleyin” ve “sakin olun” gibi sloganlar yer alıyor.

Üç arka kamera ile gelecek olan Huawei P20’nin ana kamerası 40 MP çözünürlüğe sahip olacak. Bunun yanı sıra 8 MP’lik ikincil bir sensörle telefoto desteği ve 20 MP’lik üçüncü sensörle de monochrome fotoğraf desteği sunulacak.

Huawei’nin düzenlediği bu ilginç ve alışılmadık pazarlama taktiğine ise “gerilla pazarlama” adı veriliyor. Tarihte pek çok örneği bulunan bu tekniğin bir teknoloji devi tarafından uygulanmasına pek alışkın değildik doğrusu.

Bakalım Huawei, ABD yoksunluğunda vereceği ticari savaşta istediğini elde edebilecek mi? Açıkçası P20 çok şey vadediyor. 27 Mart Salı günü bizi takip etmeyi unutmayın.