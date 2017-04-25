Huawei, Avrupa'ya Özel Olarak 'Masmavi' P10 Lite Üretiyor!

Orta seviyeli ve uygun fiyatlı telefonlar arasında göze çarpmak için Huawei'nin yeni modeli üzerinde yapmadığı şey kalmadı.

Huawei, Apple ve Samsung gibi dev üreticilere alternatif olarak çıkardığı iddialı modeller sayesinde kısa sürede tıpkı onlar gibi dev olmayı başarmak üzere. Yeni ve iddialı amiral gemisi P10 ise çok sevildi.

Yeni ailenin üyesi P10 Lite ise Avrupa'daki en üst düzey telefon olmak için tüm dikkatleri üzerine toplaya devam ediyor. Firmanın uygun fiyatlı telefon seçeneklerini her amiral gemi çıkardığında yenilemesi gayet başarılı bir iş. Ne yazık ki çift kameralı amiral gemisi akımından koparak Huawei P10 Lite için standart 12 MP’lik bir arka kamara tercih etti.

Siyah ve altın olmak üzere iki renkte ön siparişe çıkan cihazın Avrupa’ya özel ürettiği mavi renkli seçenek ise oldukça şık duruyor. Orta seviye akıllı telefonlar piyasasının ipini göğüslemek isteyen firmanın bölgesel olarak farklı seçenekler sunması, incelikli bir pazar yaklaşımına işaret ediyor.

Aslında Shimmer Blue denen renk, çok canlı ve parlak bir kaplamayla gelecek. Özellikle renk seçiminin çok sınırlı olduğu orta seviye cihazlar arasında fazlasıyla göze çarpacağı söylenebilir.

Huawei P10 Lite Özellikleri

Ekran: 5.2 inç Full HD

İşlemci: 8 çekirdekli HiSilicon Kirin 655

Grafik arabirimi: Mali-T830MP2

Bellek: 4 GB

Depolama alanı: 32 GB ve microSD kart desteği

Kamera: 12 MP arka, 8 MP ön kamera

Pil: 3000 mAh

İşletim sistemi: Android 7.0 Nougat

Renk seçenekleri: Siyah, beyaz ve altın ve Shimmer Blue

P10 Lite fiyatı -vergiler hariç ve güncel kur değerine göre- 1350 TL civarında. En net fiyatı öğrenir öğrenmez sizlere bildireceğiz. Takipte kalın :)