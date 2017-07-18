Huawei Band 2 ve Band 2 Pro Gümbür Gümbür Geliyor!

Huawei'nin yeni akıllı bilekleri, diğer akıllı bilekliklerde olmayan bir takım özelliklerle geliyor. Bu özelliklere, oksijen ölçümü de dahil.

Huawei, iki yeni akıllı bilekliğini çoktan duyurdu bile. İlk bakışta, her ikisi de standart kalp atış hızı, mesafe hızı ve yönünü ölçtüğünü görüyoruz.

Ayrıca cihazlar büyük bir yeni ilaveyle oksijen ölçümü de yapabilecekler. Bu, giyenlerin, kullanıcının vücutlarının oksijen alıp, kaslara aktarabileceği ve onu bir enerji kaynağı olarak kullanabileceği en yüksek hızı incelemesine olanak tanıyacak. Bildirildiğine göre, teknoloji neredeyse% 95 gibi yüksek bir hassasiyetle oksijen ölçümlerine izin veriyor.

Cihazlarda yerleşik bir GPS sistemi de bulunuyor. Bu sayede de yürüyüş veya koşu sırasında katedilen mesafeler daha kolay bir şekilde takip edilebiliyor. Her iki cihaz da, fitness yapmak için oldukça uygun ve hatta bunun için geliştirildiler. Üstelik cihazlar su geçirmediğinden su basıncına karşı da bir miktar dayanıklılık vaat ediyor.

Akıllı telefonlarla eşleştirildiği zaman hem Band 2 hem de Band 2 Pro'dan bildirimler alınabiliyor ve içerik ileten cihazlar gibi çalışıyorlar. Ne yazık ki Band'ların fiyatları ve satışa çıkacağı tarhileri ise henüz açıklanmadı.