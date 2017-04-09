Huawei, Bazı Büyük Pazarlarda Yasaklanabilir!

Huawei hakkında Birleşik Krallık'ta açılan bazı davalar, şirketin gelecekle ilgili bazı politikalarını değiştirebilecek nitelikte. İlk çarpışmayı kazanan Çinli şirketin yeni hamlesi merak konusu.

Çin merkezli Shenzhen şirketi olan Huawei, P10'nun piyasaya sürülmesi çetrefilli bir süreç olacak gibi. Huawei, diğer şirketlerle ciddi telif hakkı anlaşmazlığı yaşıyor. İki gün önce, ülkedeki İngilizce ve Yüksek Galler Mahkemesi, şirketin İngiltere'de akıllı telefon satma olasılığını tehdit eden bir karar verdi.

Söz konusu durum Huawei, Google ve Samsung ile Unwired Planet arasındaki devam eden fikri mülkiyet savaşından kaynaklandı. 2014 yılında Unwired Planet, üç şirketin de ağ standartlarıyla ilgili altı patenti ihlal ettiğini iddia etmişti. Google, gerekli itirazları 2015 yılının ortalarında gerçekleştirdi, sonunda Unwired Planet ile anlaştı ve istediği aldı. Samsung ve Huawei de, Birleşik Krallık'ın rekabet kanunlarına göre itiraz etti. Ekim 2015 ile Temmuz 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen bir dizi davada Huawei, bunlardan beşinin standart temel patentler (SEP) olduğunu ve bunların kanunen adil, makul ve ayrımcı olmayan (FRAND) şartlarda lisanslanmasına tabi patentler olduğunu savundu. Fakat, Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi Yüksek Mahkemesi Patent Mahkemesi tamamen ikna olmadı.

Unwired Planet, Huawei'nin patenleri ihlal ettiği ve Huawei'nin lisans alamayacağı yönünde mahkemeye başvurdu ve Huawei'nin patentleri ihlalini önlemek için gereken eylemlerin gerçeklemesi gerektiği savundu. Huawei, başlangıçta 4G cihazlarındaki gelirlerin yüzde 0,034'ünü şirkete ödemeyi teklif etti ancak Unwired Planet, 4G telefonlarda yüzde 1,69, Huawei'nin hücresel ağ donanımında yüzde 2,29'lık bir artış istedi. Mahkeme, 4G cihazlarında 0,05 ve telefonlarda 0,052'lik oranların paylaşılmasına hükmetti. Unwired Planet'i temsil eden fikri mülkiyet şirketi EIP, akıllı telefon üreticisi mahkemenin şartlarını kabul etmedi ve Huawei ürünlerinin satıştan men edilmesi talvinde bulundu.

Huawei sözcüsü, "Mahkemenin, Unwired Planet'in telif ücreti taleplerinin mantıksız olduğuna olduğuna karar vermesini memnuniyetle karşılıyoruz. Şirket olarak sonraki olası adımları da irdeliyor. Şirket olarak, gelecekteki kararın küresel ticaret operasyonlarını etkilemeyeceğine inanıyoruz.” duyurusunda bulundu.