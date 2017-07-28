Huawei CEO'su yaptığı röportajda, Mate 10 ile iPhone 8'e rakip olacaklarını dile getirdi.

Huawei, yüksek satış rakamlarıyla günümüzün en büyük 3. telefon üreticisi konumunda ve yükselişi de hiç yavaşlayacağa benzemiyor. Huawei'nin neredeyse tüketiciyle buluşmadığı bir pazar yok. Dolayısıyla şirketin yeni hedefi mevcut pazarda daha fazla tüketiciye ulaşmak olacak.

Huawei'nin kendini göstermek istediği en önemli yer Samsung ve Apple'ın başını çektiği Kuzey Amerika pazarı. Huawei CEO'su Richard Yu, Bloomberg'in yaptığı bir röportajda, bu sonbaharda tanıtımı yapılacak olan iPhone 8'e cevap vermeye hazır olduklarını belirtti.

Cevap şu; iPhone 8 ile aynı anda piyasaya çıkacak olan yeni amiral gemisi olan Mate 10. Richard Yu, yeni cihazları hakkında şu açıklamada bulundu:

''Daha güçlü bir ürüne sahip olacağız. Tam ekran görüntü, daha hızlı bir cihaz, daha iyi fotoğraf çekebilmek, daha uzun pil ömrü ve daha birçok özellik Apple ile rekabet etmemize olanak sağlayacak.''

Bu gelişmiş özelliklerin sadık Apple fanlarını Android'e çekip çekmeyeceğini göreceğiz, ancak bu iş hiç de kolay olmayacak. Zira Huawei dışında Samsung, LG, Lenovo gibi markalar da iPhone kullanıcılarını Apple'dan kendilerine çekebilmek için pusuda bekliyorlar.