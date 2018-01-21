Huawei Çin'de En çok Tercih Edilen Telefon Seçildi

China Net Promoter Score adlı marka sıralama ve analiz şirketinin yaptığı araştırmalarda, Huawei Çin'in en çok tercih edilen telefon markası seçildi.

Çin'de lider marka analizi ve sıralama ajansı China Net Promoter Score (C-NPS) ya da Çin'de iyi bilinen ismiyle Chnbrand, bu yılın analiz sonuçlarını yayınlamaya başladı. Çin sınırları içerisinde her yıl için en çok tercih edilen mobil markayı araştıran C-NPS, bu yıl yaptığı anketlerle Çin'in 2018'de en çok tercih edilen mobil markası olarak Huawei'yi seçti.

Yıllardır bu anketlerde ilk defa Apple'ı geçen Huawei'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nde uğradığı boykottan sonra Çin halkının markaya daha fazla sahip çıktığı düşünülüyor. Ancak yine de Apple'ın Çin sınırları içerisinde epeyce fazla müşterisi var ve Huawei ne şekilde yapmış olursa olsun buna kesin bir başarı gözüyle bakılıyor. Ayrıca Huawei'nin son dönemlerde yetkili servisini epeyce iyi hale getirmesi de etkenlerden biri.

"Huawei'nin resmi Weibo hesabında paylaştığı ödül"

C-NPS'in 2018 için yaptığı anket Çin'de 35 şehirde ve 15-64 yaş arası vatandaşlar arasında yapılmış. Cinsiyet, yaş ve gelir gibi bilgilerin rastgele örneklemeyle oluşturulduğu ankete toplam 2,450,026 kişi katılmış.

Sonuç olarak Huawei'de bu anketle birlikte, her ne kadar ABD tarafında boykot yese de, bir kere daha Asya ve Avrupa pazarında ne kadar güçlü olduğunu da kanıtlamış oldu. Özellikle de ana vatanında yapılan saygın bir ankette de yıllar sonra Apple'ı geçerek kendini aştı diyebiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz?