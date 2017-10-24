Yeni Huawei Watch 2 Pro modeli ile Çin piyasasına hükmetmeye talip olan Huawei, yönetimle olan iyi ilişkilerini de kullanarak günbegün büyümekte olan giyilebilir cihaz pazarı lideri olma yolunda ilerliyor.

Çin’li akıllı telefon satış firması Huawei, geçtiğimiz hafta Huawei Watch 2 akıllı saatinin yeni bir versiyonunu açıklamıştı. Huawei Watch 2 Pro adını verdiği yeni model, özellikle yerel piyasaya hitap ediyordu.

Baidu’nun kişisel asistanını barındıran saat, aynı zamanda Huawei Pay, Alipay ve WeChat Pay gibi temassız ödemeleri de destekliyor. En önemlisi de 4G, 3G ve 2G bağlantıları destekleyen eSIM teknolojisine sahip. Bu özellikle birlikte, LTE hücresel bağlantı eksikliği nedeniyle akıllı saatlerde yaşanan adaptasyon sorunu da ortadan kalkabilir.

Huawei, firmanın tüm giyilebilir cihazlar piyasasında liderliği sağlaması için Çin pazarında yatırım yapmayı hedefliyor gibi görünüyor.

Çin’in giyilebilir piyasası gelişiyor. Şehirde yaşayan Çinlilerin yüzde kırk üçü, giyilebilir bir cihaz satın almayı düşündüklerini belirtiyorlar. Bu da sektördeki üreticiler için devasa bir fırsatı getiriyor beraberinde.

Huawei, Çin’in akıllı telefon piyasasının büyük bölümünü yakalıyor. 2017 yılının ikinci çeyreğinde dünyanın en büyük akıllı telefon satıcısı olan Huawei, Çinli akıllı telefon piyasasındaki liderliğini de arttırmış, Çin’de gerçekleştirdiği %20’lik satış artışıyla birlikte, geçtiğimiz yıla oranla %20’lik bir artış kaydetmiş. Tüketicilerin kullandıkları cihazlarda aynı markaları tercih etmeleri nedeniyle Çin akıllı telefon piyasasında hakim olan diğer üreticilerin de giyilebilir piyasasını ele geçirme çabası içine girmeleri olası.

Huawei’nin Çin piyasasında Apple’dan daha iyi bir pozisyon edinmiş olabilir. Bunun bir nedeni, Çinli firmanın hükümetle güçlü ilişkilere sahip olması. Bir başka nedeni ise Apple’ın Çin’de yaşadığı eSIM sorunlarını yaşamamak için hükümete kullanıcı bilgilerini vermeye hazır olması.