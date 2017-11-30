Henüz resmi adı belli olmayan Huawei Daydream VR'ın denetleyici görselleri ortaya çıktı. Bu görsellerin, Huawei'nin VR setini yakın zamanda tanıtacağının bir işareti olduğu düşünülüyor.

Huawei’nin Daydream VR setleri uzun zamandır bekleniyordu. Zira şirketin geçtiğimiz yıl tanıttığı amiral gemileri Mate 9 Pro ve Porsche Design Mate 9 ve geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Huawei Mate 10 ve Mate 10 Pro, Daydream VR destekli olmalarına karşın bu destekten faydalanılamıyordu.

Bugüne geldiğimizde ise Huawei’nin Daydream VR setlerini görmeye çok daha yakın olduğumuzu söyleyebiliriz. Huawei’nin Daydream VR denetleyicisinin teknik çizimleri ve fotoğrafları ortaya çıktı.

Google'ın Daydream VR denetleyicisine fazlası ile benzeyen cihaz, telefon görüşmelerini cevaplamak gibi bazı şık yeteneklere de sahiptir. VR deneyiminin tam ortasındayken tüm sistemi bozup telefon görüşmesi gerçekleştirmek sinir bozucu olabilir.

Huawei Daydream VR’ın ya da adı her neyse, bu yıl sonuna kadar tanıtılması beklenmiyor. Yeni VR seti yüksek ihtimalle yeni yılda CES'de (Tüketici Elektroniği Fuarı) veya MWC'de (Mobil Dünya Kongresi) tüketiciler ile buluşacaktır.