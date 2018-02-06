Huawei'den Akıllı Saatin Geleceğini Değiştirecek Patent!

Akıllı saatlerdeki küçük ekran her zaman bir sorun haline geldi. Uygulamaların gün geçtikçe daha karmaşık hale geldiği, ekranların her yeni ürünle biraz daha büyüdüğü günümüzde akıllı saatler küçük ekranlarıyla çok dikkat çekmiyor. Fakat Huawei, bu soruna oldukça güzel bir çözüm getiriyor olabilir.

Huawei tarafından akıllı saat kullanımında bir eşiğin atlanması anlamına gelecek kadar iddialı patent, geçtiğimiz günlerde Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nden alındı. Patent görselleri, Huawei'in, oldukça yenilikçi bir teknolojiyi hayata geçirmek istediğini gösteriyor. Öte yandan böyle bir akıllı saat gerçek manada hayatı bir bilim kurgu filmi havasına sokabilir.

Yayınlanan görüntülere göre, Huawei akıllı saat, parmağın ekranın dışındaki hareketlerini izleyen sinyaller gönderen bir sensörle donatılmış durumda. Huawei'in ultra teknolojik akıllı saati, sensörü sayesinde, havada yazılan yazıyı ya da çizilen şekli algılayarak etkileşime girebiliyor. Görsellere bakıldığında bir projeksiyon gibi görev yapan sensör oldukça rahat bir kullanım sunuyor. Çift dokunuş, uzun basmak ve diğer birçok jest, bu yeni teknoloji ile ekranın dışına çıkıyor. Ancak Huawei'in bu yeni teknoloji ile, akıllı saatin ekranını tamamen işlevsiz hale getirip getirmeyeceğini henüz bilmiyoruz.

Görsellerde sizin de gördüğünüz gibi akıllı saat 'A' harfini insan derisi üzerine yazılırken algılayabiliyor. Bu hem sensörün işlevselliğini, hem de ekrana yansımasıyla saatin içindeki teknolojinin kullanılış yöntemini de gösteriyor olabilir. Huawei'in bu teknolojisi akıllı saatlerin geleceği olabilir. Öte yandan şirketin piyasadaki, büyük ve küçük olmak üzere onlarca rakibine göre oldukça yüksek seviyelerde avantaj kaydetmesini de sağlayabilir. Bu teknolojiyi Huawei'in MWC 2018'de tanıtması beklenen Watch 3 saatin de görmemiz olası gözüküyor. Ancak belirtmekte fayda var diye düşünüyorum; böyle bir teknolojiye sahip akıllı saat kullanıcılar üzerinde fiyat bağlamında iPhone X etkisi yapabilir.