Huawei’den Amiral Gemisi Mate'e Parmak İzi Sensörü

Ekran altında konumlandırılan parmak izi sensörleri günden güne bir trend halini almaya başladı. Hatta Note 9’un dahi bu listeye dahil olabileceği alınan raporlar arasında. Bu yıl Vivo X220 Plus ve X21 UD gibi bir çok cihazda da bu teknolojiyi gördük. Sızdırılan haberlere göre Huawei’nin de bu teknoloji üzerine söyleyecekleri var.

Huawei’nin, Qualcomm ile birlikte getirmesi beklenen ultrasonik parmak izi teknolojisini Mate 11 veya mate 20 ile piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu özel sensörle üretilecek olan akıllı telefon doğrudan Huawei için amiral gemisi halini alabilir. Ürünlerin piyasaya sürülmesinin ise Eylül ya da Ekim ayını bulması planlanıyor.

Bu teknoloji için Qualcomm ile çalışmayı seçen Huawei, şirketin teknolojisinin en büyük farkının diğer firmalara oranla daha kaliteli bir sensöre sahip olması olarak tanımlıyor. Hatta ıslak veya yağlı parmaklarla dahi okumanın gerçekleşebileceğini iddia etmekten de geri kalmıyor.

Tabii Huawei, parmak izi algılayıcılarını sunan tek şirket değil, bir çok marka bu teknolojiyi küresel pazarlar için kullanmaya karar verdi. İşin özü, sektör bu teknoloji üzerinde de oldukça kızışacağa, ve daha bir çok gelişime sahne olacağa benziyor.