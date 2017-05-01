Huawei'nin CEO'su, şirketin P10 ve P10 Plus'larda kullanılan farklı bellek modellerinin kullanıcıları rahatsız etmesi üzerine yaptığı açıklamanın son derece küstahça olduğunu itiraf etti.

Huawei, bu sene çıkardığı yeni telefonu P10’larla beraber birçok soruyu beraberinde getirdi. P10 ve P10 Plus ismiyle çıkan iki telefon, iki farklı bellek üreticisinden çıkmış bellekleri kullanıyordu ve bu durum AndroBench sonuçlarına doğrudan etki ediyordu. Çinli firma, tüketicilerin bu şikayetini önlemek için mühendislerinin araştırmalara devam ettiğini belirtmiş, sonrasında yaptığı açıklamalarda ise farklı bellek yongalarının kullanılması nedeniyle yavaşlama veya bozulma durumunun olmaması gerektiğini belirten resmi bir bildiri yayınlamıştı.

Bugün ise şirketin mobil şefi Richard Yu, daha önceki tartışmalarda verdikleri cevapların çok küstahça olduğunu ve bunu uygun bulmadığını itiraf etti.

Firma, bundan sonra tüketici ile vakit geçirmek için parakende firmalara, bizzat CEO Richard Yu tarafından yönetilen ziyaretler gerçekleştirecek.

Yu, bu açıklamalarını kişisel Weibo hesabı üzerinden yaptı. Gelecekte kullanıcıların istedikleri şeyi daha fazla göz önünde bulunduracağını söyleyen patron, P10 ve P10 Plus modelleri için telafi veya ürün çağırma gibi konulardan ise bahsetmedi.