Huawei'den Büyük Geri Adım: Şirketin CEO'su Herkesten Özür Diledi!
7
2
0
0
0
Huawei'nin CEO'su, şirketin P10 ve P10 Plus'larda kullanılan farklı bellek modellerinin kullanıcıları rahatsız etmesi üzerine yaptığı açıklamanın son derece küstahça olduğunu itiraf etti.

Huawei, bu sene çıkardığı yeni telefonu P10’larla beraber birçok soruyu beraberinde getirdi. P10 ve P10 Plus ismiyle çıkan iki telefon, iki farklı bellek üreticisinden çıkmış bellekleri kullanıyordu ve bu durum AndroBench sonuçlarına doğrudan etki ediyordu. Çinli firma, tüketicilerin bu şikayetini önlemek için mühendislerinin araştırmalara devam ettiğini belirtmiş, sonrasında yaptığı açıklamalarda ise farklı bellek yongalarının kullanılması nedeniyle yavaşlama veya bozulma durumunun olmaması gerektiğini belirten resmi bir bildiri yayınlamıştı.
İLGİLİ HABER

Huawei, P10 Modellerinde Farklı Bileşenler Kullandığını İtiraf Etti!

Bugün ise şirketin mobil şefi Richard Yu, daha önceki tartışmalarda verdikleri cevapların çok küstahça olduğunu ve bunu uygun bulmadığını itiraf etti. 

Firma, bundan sonra tüketici ile vakit geçirmek için parakende firmalara, bizzat CEO Richard Yu tarafından yönetilen ziyaretler gerçekleştirecek.

Yu, bu açıklamalarını kişisel Weibo hesabı üzerinden yaptı. Gelecekte kullanıcıların istedikleri şeyi daha fazla göz önünde bulunduracağını söyleyen patron, P10 ve P10 Plus modelleri için telafi veya ürün çağırma gibi konulardan ise bahsetmedi.

 

Çok İyi Fotoğraf Çektiğini İddia Eden Çift Kameralı Casper VIA F1 İnceleme Videomuz İçin Buraya Tıklayın!
Kaynak : http://www.phonearena.com/news/Huawei-admits-its-response-to-P10-and-P10-Plus-memory-chips-controversy-was-arrogant_id93603
Etiketler: huawei, huawei p10, huawei p10 plus
Emoji İle Tepki Ver
7
2
0
0
0
Yorumlar