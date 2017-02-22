Huawei’den Honor 8 Lite ve Nova Lite Modelleri de Geldi!

Huawei’nin Honor V9 modelinin yanı sıra Honor 8 Lite ve Nova Lite modelleri de tanıtıldı.

Dün sizlere bahsettiğimiz Huawei tarafından yapılan lansman ile Honor V9 modelinin duyurulduğundan bahsetmiştik. Aynı etkinlikte ayrıca iki telefon daha tanıtan firma, bütçe dostu olan Nova Lite ve Honor 8 Lite modelleri ile karşımıza çıkıyor.

Nova ve Nova Plus model ailesinin uygun fiyatlı versiyonu olacak olan Nova Lite, 5.2 inç Full HD ekran, Kirin 655 çipseti, 3GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile gelecek. Arkada 2 adet 12MP çözünürlüğünde ve önde ise 8MP çözünürlüğünde bir kameraya sahip olan Nova Lite, 3.000mAh büyüklüğünde batarya ile geliyor.

Bir diğer orta seviye telefonumuz olan Honor 8 Lite ise 5.2 inç FHD ekran, Kirin 655 çipseti, 3GB ve 4GB RAM seçenekleri, 32GB ve 64GB depolama kapasitesi, MicroSD kart desteği, 12MP arka ve 5MP ön kamera gibi detayları barındırıyor.

Tıpkı Nova Lite gibi Honor 8 Lite’da da 3.000mAh batarya yer alırken fiyatlara gelecek olursak; Honor 8 Lite’ın 3GB/32GB versiyonu 150 Dolar, 4GB/32GB versiyonu ise 200 Dolar fiyatla satılacak. 4GB/64GB seçimi ise 250 Dolar fiyat ile raflardaki yerini alacak.

Nova Lite’a geçecek olursak 250 Dolar civarı bir fiyatla piyasaya çıkacağını belirtmiş olalım. Bakalım bu orta seviye ürünlerin ardından Huawei P10 ve Mate 10 modelleri neler sunacak.