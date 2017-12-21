Huawei: Honor Markasıyla Türkiye’de İlk 3’ü Hedefliyoruz!

Telekomünikasyon teknolojileri konusunda 2012 yılından bu yana dünya lideri olan Huawei, son yıllarda akıllı telefon sektöründe de adından söz ettirmeye başladı. Çinli firma, Türkiye pazarı konusunda önemli açıklamalarda bulundu ve hedeflerini aktardı.

Teknoloji dünyasını yakından takip edenler, Huawei adını yıllardan beri bilirler. Ancak artık bu isim, Apple ve Samsung’dan sonra dünya lideri olan akıllı telefon üreticileri arasında yer alıyor. Son iki yılda yakaladığı müthiş satış grafikleri, sektörün devlerini korkutmaya başladı. Altyapı konusunda da da çalışmalarına devam eden firma, akıllı telefon sektörüne ve Türkeye’ye özel açıklamalarda bulundu.

Küresel sektördeki lider firmaları bir bir geçmek istediğini belirten Huawei, önümüzdeki yıllarda daha saldırgan bir tavırla ilerleyebilir. Şirketin bu potansiyele sahip olduğunu reddedemeyiz. Çünkü ürettiği akıllı telefonlar, pazarı domine etmek için oldukça uygun cihazlar. Nitekim Asya pazarlarına çoktan hakim olmaya başladılar.

Firmanın üst segmentler için ve gençlere özel telefonlar ürettiği bir alt markası daha var. Honor adını verdiği bu marka adı altında ürettiği cihazlar, büyük ilgi uyandırıyorlar. Küresel pazara girmek ve alternatif markalar arasından sıyrılmak için bir markanın Huawei desteği alması yeterli gibi görünüyor.

Ancak dünya pazarı, sadece Asya’da elde edilen başarılara bağlı değil. Eğer gerçek anlamda lider olmak isteyen firma varsa diğer kıtalara da açılması ve başarılar elde etmesi gerekiyor. Huawei ise bu zor sınavın farkında, çalışmalarını da bu hedefleri doğrultusunda gerçekleştiriyor.

Türkiye, Huawei için önemli bir pazar:

Honor markasıyla, akıllı telefon sektörünün kaymak tabakası olan pazarları gözüne kestiren Huawei’nin Türkiye için iddialı hedefleri de var. Dünya gazetesinden Volkan Akı’nın haberine göre, Honor için 5 farklı hedef ülke seçildi ve Türkiye de bunlardan birisi.

Huawei’nin bu ülkelerdeki en net hedefi ise ilk 3 yıl içinde en çok satış yapan ilk üç firma arasına girmek. Londra’da Honor’un Başkanı George Zhao görüştüğünü belirten Akı, Zhao’nun şu sözlerini aktarıyor:

“Honor, gençler için bir yaşam tarzı belirlemelerine yardımcı ve insanların hayallerinin peşinden gitmeye teşvik edici ve hayatı tamamıyla yaşamalarını sağlayacak bir marka. Honor markası için Türkiye hedef 5 ülkemizden biri olacak ve direkt merkezimize bağlı olarak çalışacak.”

“Honor’un Türkiye için çok önemli bir marka olacağını düşünüyoruz. Bunun en önemli nedeni Türkiye’de genç ve teknolojiye çok yakın yüksek bir bir nüfus var. Direkt Çin’e ve bana bağlı olacak Türkiye ve yerel ekibimize tam destek vereceğim. Sadece gençler değil, kalbi ve ruhu genç, genç hisseden dinamik yaşayan kitle bizim hedefimiz, Honor bu yönüyle genç bir yaşam tarzını temsil ediyor.”

Honor markasıyla ülkemiz hakkında güzel hedefler belirleyen Huawei’den bakalım ilerleyen aylarda neler göreceğiz. Merakla bekliyor ve gelişmeleri sizlere aktarıyor olacağız, takipte kalın.