Huawei'den P10 İçin Tanıtım Videosu

Huawei'nin yeni amiral gemisi telefonu P10 görücüye çıkacağı tarih resmiyet kazandı.

MWC 2017 giderek yaklaşırken etkinlikte tanıtılmasını beklediğimiz cihazlar ile alakalı bilgilere de her geçen gün yenileri eklenmeye devam ediyor. Bu konuda en fazla ön plana çıkan cihazlardan biri de, geçtiğimiz yıl sektörde oldukça başarılı işler yapan, bu yıl da en fazla konuşulacak firmalardan biri olmasını beklediğimiz Huawei'nin yeni amiral gemisi cihazı P10.

Daha önceden özellikleri ve tasarımsal detayları ile gündeme gelen telefonun tanıtım tarihi konusunda da Huawei Mobile YouTube hesabı, 20 saniyelik bir video ile resmi duyuruyu gerçekleştirdi.

"Dünyanın sizi görüş şeklini değiştirin" sloganına sahip videoda gözüken iki gözün çift kameraya işaret ettiği düşünülmekte (zaten geçtiğimiz yıl çıkan P9'da da çift kamera mevcuttu). Tanıtım tarihi olarak videoda açılanan tarih ise 26 Şubat.

Hem özellikleri, hem tasarımsal detayları hem de beklenen fiyatı ile Huawei P10'u ele aldığımız haberimize buradan ulaşabilirsiniz.