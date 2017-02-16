Huawei'den Üst Seviye Honor 8 Pro Geliyor

Huwei'nin yeni üst seviye cihazı MWC 2017'de görücüye çıkmaya hazırlanıyor.

Huawei, ses getirecek yeni bir cihaz ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Hali hazırda Honor 8 ve Honor 8 Lite cihazlarını tanıtıtan Huawei, bu iki cihazında da orta seviye cihaz kullanıcıları hedef almıştı.

Fakat Huawei, MWC 2017'de ses getirmeye kararlı. Honor 8 ailesine bir yeni üye daha katacak olan Huawei, bu kez üst seviye cihaz kullanıcılarını hedef alacak. Bu bağlamda tanıtılacak cihaz ise Huawei 8 Pro.

Aslında daha önceden tanıtılan ve bu ayın sonunda Çin'de satışa sunulması beklenen Huawei V9'un uluslararası versiyonu olarak karşımıza çıkan Honor 8 Pro, buna karşın bazı özelliklerde de V9'u geride bırakmakta.

Huwei 8 Pro'nun özellikleri şu şekilde:

5.7-inç Quad HD(1440x2560 piksel) ekran

2.4GHz Kirin 960 çipset

6GB RAM

128GB arttırılabilir sabit depolama alanı

3900mAh batarya

12 megapiksel arka, 8 megapiksel ön kamera

Parmak izi okuyucu sensör

Android 7.0 Nougat

MWC 2017'de tanıtılacak Honor 8 Pro'nun Mart ayında satışa sunulması bekleniyor.