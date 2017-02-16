Huawei'den Üst Seviye Honor 8 Pro Geliyor
Huawei'den Üst Seviye Honor 8 Pro Geliyor
Huwei'nin yeni üst seviye cihazı MWC 2017'de görücüye çıkmaya hazırlanıyor.

Huawei, ses getirecek yeni bir cihaz ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Hali hazırda Honor 8 ve Honor 8 Lite cihazlarını tanıtıtan Huawei, bu iki cihazında da orta seviye cihaz kullanıcıları hedef almıştı.

Fakat Huawei, MWC 2017'de ses getirmeye kararlı. Honor 8 ailesine bir yeni üye daha katacak olan Huawei, bu kez üst seviye cihaz kullanıcılarını hedef alacak. Bu bağlamda tanıtılacak cihaz ise Huawei 8 Pro.

Aslında daha önceden tanıtılan ve bu ayın sonunda Çin'de satışa sunulması beklenen Huawei V9'un uluslararası versiyonu olarak karşımıza çıkan Honor 8 Pro, buna karşın bazı özelliklerde de V9'u geride bırakmakta.
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Huwei 8 Pro'nun özellikleri şu şekilde:

  • 5.7-inç Quad HD(1440x2560 piksel) ekran
  • 2.4GHz Kirin 960 çipset
  • 6GB RAM
  • 128GB arttırılabilir sabit depolama alanı
  • 3900mAh batarya
  • 12 megapiksel arka, 8 megapiksel ön kamera
  • Parmak izi okuyucu sensör
  • Android 7.0 Nougat 

MWC 2017'de tanıtılacak Honor 8 Pro'nun Mart ayında satışa sunulması bekleniyor.

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Kaynak : http://www.phonearena.com/news/Honor-8-Pro-MWC-2017_id91071
Etiketler: huawei, Honor 8 Pro
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