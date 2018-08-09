Huawei, Dört Amiral Gemisi İçin Android Pie Testine Başladı

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'den bir yetkili, Weibo'da yaptığı açıklama ile şirketin Android Pie testlerine başladığını ve dört amiral gemisinin 6 Ağustos itibari ile Android Pie testine girdiğini duyurdu.

Google’ın Android güncellemelerini hızlandırmak için başlatmış olduğu Project Treble, üreticiler üzerinde beklenen etkiyi yaratacak gibi görünüyor. Çin’in sosyal medya platformu olan Weibo’da açıklamalarda bulunan bir Huawei yetkilisi, şirketin Android Pie güncellemeleri için çalışmalara başladığını ve dört Huawei modelinin Android Pie testlerine başladıklarını açıkladı.

Açıklamaya göre şirketin en güncel amiral gemileri olan Huawei Mate 10 Pro, Huawei P20, Honor 10 ve Honor V10 resmi olarak Android Pie testlerine girmiş durumda. Yetkili, üç arka kamerası ile mobil fotoğrafçılıkta çıtayı arşa çıkaran Huawei P20 Pro’nun da Android Pie testlerine başlandığını söylemeye gerek bile duymadı. Ayrıca açıklamaya göre ilerleyen süreçte daha fazla Huawei modeli Android Pie testlerine katılacak.

Bildiğiniz gibi Huawei, standart Android arabirimine kendi donanımlı arabirimini ekliyor. Bu nedenle şirketin Android Pie güncellemelerini yayınlaması çok da kısa sürmeyecektir. Bununla birlikte Google, Project Treble ile üreticilere Android’in temellerine bulaşmadan arabirimi değiştirme imkanı sunuyor. Dolayısı ile yeni EMUI 9.0, önceki Android yükseltmelerine göre Huawei cihazlara daha erken ulaşabilir.