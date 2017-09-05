Huawei, EMUI Arayüzüne Erişimi Web Sitesinden Kaldırdı!

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, EMUI arayüzünün indirime sayfasını ve bağlantılarını web sitesinden kaldırdı.

Huawei, nedeni bilinmeyen bir şekilde EMUI arayüzüne ait görselleri web sitesinden kaldırdı. EMUI ROM’unu indirmek için bağlantılara tıklayan kişiler, Huawei web sitesinde EMUI’nin indirilmeye kapatıldığına dair bir mesaj ile karşılaştılar.

Çıkan mesajda, ‘’Huawei olarak daha hızlı ve tatmin edici güncellemeler sunabilmek için, tabletler ve telefonlar için yalnızca çevrim içi olarak güncelleme hizmeti vereceğiz. SD kart güncelleme paketleri silinmiş ve SD kart güncelleme indirme sayfası kapatılmıştır.’’ yazıyordu.

Bu olayın ardından bazı söylentiler, Huawei’nin daha temiz ve kullanıcı dostu bir arayüz geliştirmek için EMUI’ye son vereceği yönündeydi. Huawei’nin bu hamlesinin nedenlerini yakında öğreneceğiz.