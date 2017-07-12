Huawei Enjoy 7 Çin’de Satışa Sunuldu!

Huawei'nin yeni telefonu Enjoy 7 Çin'de satışa sunuldu. Enjoy 7, çarpıcı özellikleri, tasarımı ve fiyatıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Huawei, Çin’de Enjoy 7’yi satışa sundu. 1099 Yuan (162$) fiyatıyla göze çarpan Enjoy 7’yi Çin’de ikamet edenler satın alabilecekler. Kırmızı, Siyah, Mavi, Akış Altın, Şampanya Altın ve Pembe gibi çeşitli renklerde satışa sunulacak olan Enjoy 7’nin teknik özellikleri de hiç fena değil.



Huawei Enjoy 7 için, 5 inçlik HD ekran, 32 GB dahili hafızanın yanında microSD kart yuvası ve 3 GB RAM ile alınabileceği gibi, 2 GB RAM ve 16 GB dahili hafıza seçeneğini de sunuyor. 13 megapiksellik otomatik netleme özelliği ve LED flash ile dikkat çeken bir arka kameraya, telefonun üst çerçevesine yerleştirilmiş 5 megapiksellik bir ön kameraya sahip Enjoy 7, pilin yavaş bir hızda düşmesine izin veren Akıllı Elektrik 5.0 teknolojisi adı verilen 3.020mAh'lik bir pille çalışıyor.

Parmak izi tarayıcısı bulunduran bu modelde tarayıcının hızı 0.2 saniye gibi kısa bir süre. Bununla da bitmedi. Enjoy 7’de Huawei'nin Ultra Bellek teknolojisi olarak bahsettiği özellikleri de bulunuyor. Şirkete göre, bu çözüm, arka plan belleğini sıkıştırarak kullanıcılara Enjoy 7 ile daha akıcı bir deneyim sunacak.

