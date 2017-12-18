Huawei'nin yeni çift kameralı ve ince çerçeveli orta seviye akıllı telefonu Enjoy 7S tanıtıldı.

Huawei, Çin’de düzenlediği tanıtım etkinliği ile yeni orta seviye akıllı telefonu Enjoy 7S’i tüketicilerin beğenisine sundu. 5.65 inç Full HD+ ekrana sahip yeni Enjoy 7S, ince çerçeveli tasarımı ve ergonomik yapısı ile tek elle kullanıma oldukça uygun.

Diğer orta seviye Huawei ve Honor telefonlarda olduğu gibi Kirin 659 işlemcisinden gücünü alan Enjoy 7S, kutudan Android 8.0 Oreo işletim sistemi ve Huawei’nin EMIUI 8.0 arayüzü ile çıkmaktadır. Ayrıca cihazın arkasında 13MP+2MP olmak üzere çift kamera bulunuyor.

Huawei Enjoy 7S Özellikler:

İşlemci: Kirin 659

RAM: 3GB/4GB

Depolama: 32GB/64GB+MicroSD

Ekran: 5.65 inç Full HD+

Arka Kamera: 13MP+2MP

Ön Kamera: 8MP

Batarya: 3000mAh

İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Siyah, mavi, altın ve altın gül olmak üzere 4 farklı renk seçeneği bulunan Huawei Enjoy 7S’in 3GB RAM+32GB ROM’lu versiyonu 900 TL+vergiler, 4GB RAM+64GB ROM’lu versiyonu ise 1025TL+vergiler fiyat etiketi ile 22 Aralık’ta satışa çıkacak.