Huawei P smart Ocak Ayında Avrupa Piyasasına Geliyor

Huawei 2017'ye damga vurmasının ardından, 2018'e de hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Huawei P Smart, Ocak Ayında tüm Avrupa'da satışa çıkacak. Telefonun fiyatı ise 250 Euro olacak.

Geçtiğimiz haftalarda resmi olarak duyurusu gerçekleştirilen ve orta segment telefon piyasasına çok sağlam bir giriş yapması beklenen Huawei Enjoy 7S, bu hafta içerisinde Çin piyasasına sağlam bir giriş yapmıştı. Hatırlarsanız dün sizlere hazırladığımız haberde, cihazın Avrupa için de piyasaya sürülmesinin beklediğini belirtmiştik. Haberimizi buradan okuyabilirsiniz:

Haberimizde telefonun Avrupa piyasası için de Huawei P Smart adıyla piyasaya çıkmasını beklediğimizi belirtmiştik ve Huawei, Çin'de çıkışının ardından Avrupa duyurusunu da vakit kaybetmeden gerçekleştirdi. Buna göre telefon 2018'in ilk ayında tüm Avrupa'da satışa sunulacak.

Huawei P Smart'ın açıklanan donanım özellikleri Enjoy 7S ile tamamen aynı. Fiyat olarak ise 250 Euro etiket belirlenmiş durumda. Ülkemizde ne kadar fiyatla çıkış yapacağı ise şu an için belirsiniz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Cihaz ülkemizde ne kadar bir fiyatla satışa çıkarılır ve ilgi görür mü?