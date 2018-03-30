Çift Kamerası ve 18:9 Ekranı ile Dikkat Çeken Huawei Enjoy 8 Serisi Tanıtıldı!

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Enjoy 8, Enjoy 8 Plus ve Enjoy 8e'den oluşan Huawei Enjoy 8 serisi, şirketin anavatanı Çin'de düzenlenen basın etkinliği ile tanıtıldı.

Hafta başında tanıttığı P20 amiral gemileri ile akıllı telefon piyasasını sallamayı başaran Huawei, bügün de orta seviye Enjoy 8 serisini tanıtarak daha bütçe dostu akıllı telefon isteyen hayranlarının taleplerine yanıt veriyor. Enjoy 8, Enjoy 8 Plus ve Enjoy 8e olmak üzere üç farklı modelden oluşan seri, genel olarak çift kamera teknolojisi ve 18:9 ekranları ile dikkat çekiyor.
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Enjoy 8 Özellikler:

  • İşlemci: Snapdragon 430
  • RAM: 3GB/4GB
  • Depolama: 32GB/64GB
  • Ekran: 5.99 HD+ LCD
  • Arka Kamera: 13MP+2MP
  • Ön Kamera: 8MP
  • Batarya: 3000mAh
  • İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Enjoy 8 Plus Özellikler:

  • İşlemci: Kirin 659
  • RAM: 4GB
  • Depolama: 64GB/128GB
  • Ekran: 5.93 inç Full HD+ LCD
  • Arka Kamera: 13MP+2MP
  • Ön Kamera: 16MP+2MP
  • Batarya: 4000mAh
  • İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Enjoy 8e Özellikler:

  • İşlemci: Snapdragon 430
  • RAM: 3GB
  • Depolama: 32GB
  • Ekran: 5.7 inç HD+ LCD
  • Arka Kamera: 13MP+2MP
  • Ön Kamera: 5MP
  • Batarya: 3000mAh
  • İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo
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Mavi, altın, pembe ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulan cihazlardan 3GB RAM’e sahip Enjoy 8 800 TL iken, 4GB RAM’e sahip versiyonu 950 TL. 64GB depolama alanına sahip Enjoy 8 Plus 1050 TL’ye satışa sunulurken, 128GB depolama alanına sahip versiyon 1200 TL’ye tüketiciler ile buluşacak. Tek bir versiyonu bulunan Enjoy 8e ise 700 TL’ye raflardaki yerini alacak. Elbette ki bu fiyatlara vergiler dahil değil.

Kaynak : https://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/huawei-enjoy-8-huawei-enjoy-8-plus-huawei-enjoy-8e-price-specifications-1830600
Etiketler: Huawei Enjoy 8, Huawei Enjoy 8 Plus, Huawei Enjoy 8e
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