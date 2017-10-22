Seneye Huawei'nin Katlanabilir Telefonlarını Göreceğiz!

Samsung'un bükülebilir telefon arayışı ve ZTE'nin iki ekranlı katlanabilir telefonu Axon M'den sonra Huawei'de katlanabilir telefon üretecekler kervanına katılıyor.

Katlanabilir ve bükülebilir telefonlar hangi aşamada moda haline geldi, gerçekten bilmiyoruz. Ancak temelde çok da yeni olmayan bir fikir olsa da, akıllı telefon pazarını ilginçleştireceği kesin. Takip edenler biliyorlardır, Samsung uzun bir süredir bükülebilir bir akıllı telefon üzerinde çalışıyordu. ZTE ise Axon M modeliyle çift ekrana sahip katlanabilir bir telefonu fiziksel olarak önümüze sunmuştu(başlıktaki de o model zaten). Şimdi de kervana Huawei katıldı.

Huawei'nin CEO'su Richard Yu'nun Cnet'e verdiği röportaja göre, şu an ellerinde katlanabilir bir telefonun çalışan bir prototipi var. 2018'de çıkarılması planlanan ve iki ayrı ekrandan oluşan bu katlanabilir telefonun ise en büyük sorunu, ekranlar arasındaki boşlukmuş. Çalışır halinin nasıl olacağı anlaşılmış olsa da, tasarımsal olarak gidilecek yolun olduğunu söyleyen Yu'nun açıklamalarına göre ZTE'nin yeni telefonuna oldukça benzer bir telefon görecekmişiz gibi geliyor.

"ZTE'nin katlanabilir telefonu Axon M biraz yüksek bir fiyatla çıkmıştı"

Bakalım yine de, Huawei arkasındaki pazar gücü ve oldukça iyi olduğunu düşündüğümüz tasarım ekibiyle, beklentilerin dışında bir iş de yapabilir. Bunu zaman gösterecek. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Huawei'nin elinden çıkma, katlanabilir bir telefonu alır mıydınız?