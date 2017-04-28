Huawei, yeni mini bilgisayarını duyurdu. Bilgisayar 4K kalitesinde çıkışı destekliyor, ancak üzerine yalnızca 1080p monitör takılıyor. 8 çekirdekli işlemciye 3GB RAM eşlik ediyor.

Telefon sektörü inanılmaz bir hızla gelişiyor. Bu durum en çok bilgisayar sektörünü etkilemiş durumda. Bilgisayarların hantal yapılarından kurtulan kullanıcılar, telefonları ile mutlu mesut yaşıyorlar. Bütün bunların dışında bilgisayarı yalnızca internete girip, word’de dosya düzenlemek için kullanan kullanıcılara, küçük mini bilgisayarlar alternatif oluyor. Yalnızca 35 dolar(124 TL) ücretle satılan Raspberry Pi, son yıllarda ortaya çıkan en başarılı mini bilgisayarlardan birisi olarak dikkat çekiyor. Linux tabanlı masaüstü bilgisayar olan Raspberry Pi’ye daha güçlü bir alternatif geliyor.

Bu aralar telefonları ile ön plana çıkan Huawei, yeni mini bilgisayarını duyurdu. Huawei’nin 239 dolarlık(850 TL) HiKey 960 bilgisayarında, 8 çekirdekli işlemci bulunuyor. 4 ileri seviyede çalışan Cortex-A73 çekirdeği ve dört düşük güçte çalışan Cortes-A53 çekirdekleri bulunan telefonun işlemcisi Kirin 960 yongasına dayanıyor. İşlemci, en güçlü telefon işlemcisi Snapdragon 835 kadar güçlü olmasa dahi, onun seviyelerinde ilerliyor.

Gerçek bilgisayar teknolojisi sunan mini bilgisayarda, 3GB’lık LPDDR4 Ram bulunuyor. Grafik performansına gelince, Kirin’in 4K çıkış gücünü destekleyebilen ekran kartı bulunuyor, ancak HiKey 960’da yalnızca 1080p çıkışı destekleyen HDMI portunu destekliyor.

HiKey’e Linux, Android gibi işletim sistemleri yüklenebiliyor. Özellikle Linux kullanmayı sevenler için fazlasıyla işlevsel bir cihaz olduğunu söyleyebilirim.