Huawei Honor 10, Avrupa'da Peynir Ekmek Gibi Sattı!

Honor'un son amiral gemisi Honor 10, Avrupa'da kısa süre içinde tükendi. Seviyesindeki cihazlardan 1500 TL kadar daha ucuz olan Honor 10'un tüm birimlerinin satılması İspanya'da sadece 6 saat sürdü.

Avrupa’da 399 Euro fiyat etiketi ile satışa çıkan Huawei’nin yan şirketi olan Honor’un son amiral gemisi Honor 10, Avrupa pazarında adeta peynir ekmek gibi satıldı. Şirketin açıklamasına göre seviyesindeki diğer cihazlardan 200-300 Euro daha uygun fiyatlı olan Honor 10’un Avrupa’da satışa çıkan tüm birimleri satılmış.

Tahmin edebileceğiniz gibi Huawei kaç adet cihaz sattığını açıklamadı. Fakat şirketin belirttiğine göre Huawei’nin sosyal medya kampanyasından 80 bin kişi 30 Euro’luk indirim kazanmayı başardı. Bu da şirketin ilk 24 saatte en az 80 bin Honor 10 sattığını gösteriyor. Kendisi ile aynı özelliklere sahip rakiplerinden 1200-1500 TL indirimli olan bir cihazın bu kadar çok satmış olması pek de şaşırtıcı değil.

Fakat İspanya’dan gelen bilgiler Honor 10’a olan ilginin ne seviye olduğunu anlamanıza yardımcı olabilir. Huawei’nin İspanya’da satışa sunduğu tüm Honor 10 birimlerinin satılması yalnızca 6 saat sürdü. Pek çok kişi için Honor 10, Huawei P20’nin uygun fiyatlı versiyonu niteliğini taşıyor. Huawei Honor 10’un tüm özelliklerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.