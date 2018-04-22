Honor 10: Uygun Fiyatli Premium Amiral Gemisiyle Tanışın

Huawei, Honor MagicBook'unun dışında birçok aksesuarıyla, geçtiğimiz günlerde Onur ödülüne layık görüldü.

Honor 10, Huawei markası için bir değişik bir telefon deneyimi sunuyor. Bu durum, onun teknik özellikleri ve premium tasarımının yanı sıra uygun fiyatlı olmasıyla da alakalı. Cihaz, Huawei P20 Pro modeline benziyor, ancak 1680 lira civarında bir fiyatla satışa sunulacak.

The Honor 10, farklı açılarda, farklı renkleri gösterme özelliğine sahip. Telefon ayrıca geniş bir ekrana sahip ayrıca çentiğe sahip. En çekici özelliklerinden bazılarıysa yapay zeka 2.0, Kirin 970 yonga seti ve 6 GB RAM, 128 GB depolama özelliğine sahip. Ayrıca kamera özellikleri de bir yapay zeka ile çalışıyor bu da telefonun çok iyi özçekim yapmasını sağlıyor.

Huawei’nin lansman etkinliği, telefonların fotoğraflarını paylaşma konusunda çok da cömert davranmadı. Bu yüzden Premium amiral gemisinin bu yeni fotoğraflarını ilk kez burada görmüş olabilirsiniz. Telefon hakkında daha fazla bilgi almak için bu siteye bir göz atabilirsiniz.