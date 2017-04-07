Hafta içinde Huawei'nin amiral gemisi Honor 8 Pro ile birlikte tanıtılan Honor 6C, ilginç yeteneklere sahip. Söz konusu cihaz, sınıfında ses getirebilir.

Huawei Honor 6C, hafta içerisinde Birleşik Krallık ve Avrupa'da Honor 8 Pro modeliyle birlikte tanıtıldı. Huawei'in kullandığı yonga ise 8 çekirdek mimarili Qualcomm Snapdragon 435 olarak belirlendi. Cihazda Android 6.0 üstünde geliştirilmiş bir EMUI 4 arayüzü mevcut. Cihazın arkasında LED flaşlı 13 megapiksel ana kamera, önünde ise özçekimlere özel 5 megapiksel kamera bulunuyor. Cihaz metal tasarıma sahip, arkada parmak izi sensörü bulunuyor ve sadece 138 gram ağırlığında. Melez bir ikili SIM yuvasına sahip (Nano ve Micro SIM aynı anda kullanılıyor) ve 3020mAh bir pil içeriyor.

Cihazın teknik özellikleri şöyle belirlenmiş:

5 inç (1280 x 720 piksel) HD 2.5D eğimli cam ekran

Adreno 505 GPU destekli, 1.4GHz sekiz çekirdekli Snapdragon 435 işlemci

3GB RAM, 32GB dahili bellek, microSD ile 128GB'a kadar genişletilebilir hafıza

EMUI 4.1 arayüzü ve Android 6.0.1 işletim sistemi

Melez Çift SIM Kart Desteği (nano + nano / microSD)

F / 2,2 diyafram, PDAF, LED Flash ile 13MP arka kamera

F / 2.2 diyafram açıklığına sahip 5MP ön yüz kamerası

Parmak izi sensörü

4G, WiFi 802.11 a / b / g / n, Bluetooth 4.1 ve GPS desteği

3020mAh pil

Gri, gümüş ve altın renk seçenekleriyle piyasada olan Honor 6C, Avrupa'da 229 euro fiyatıyla Nisan sonunda piyasaya sürülecek.